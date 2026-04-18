البابا لاوون الرابع عشر يواصل جولته الإفريقية متوجها إلى أنغولا

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر السبت المحطة الثالثة في جولته الإفريقية، إذ ينتقل إلى أنغولا، الدولة الناطقة بالبرتغالية حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر رغم استغلالها احتياطيات نفطية هائلة منذ عقود.

واختتم البابا الأميركي زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الكاميرون بإقامة قداس في الهواء الطلق بمطار ياوندي.

وحضر القداس 200 ألف شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين انتشروا في المناطق المحيطة، بحسب أرقام صادرة عن الفاتيكان. واستُقبل البابا مجددا بترانيم مصحوبة بقرع طبول ورقص، في جوٍّ من الحماسة والبهجة عكس الترحيب الحار الذي حظي به في البلاد.

وفي عظة ألقاها باللغة الفرنسية، شكر البابا الشعب الكاميروني وحثّ الحشود على التحلي بـ”الشجاعة لتغيير العادات والأنظمة” في بلد يحكمه بول بيا البالغ 93 عاما بقبضة حديد منذ العام 1982.

ثم غادر البابا عند الظهر متوجها جوا إلى لواندا، عاصمة أنغولا، حيث من المتوقع وصوله عند الثالثة بعد الظهر (14,00 بتوقيت غرينتش) ليلقي خطابه الأول أمام السلطات.

بعد يوحنا بولس الثاني (1978-2005) عام 1992 وبنديكتوس السادس عشر (2005-2013) عام 2009، سيصبح لاوون الرابع عشر ثالث بابا يزور هذا البلد الذي نال استقلاله من الحكم الاستعماري البرتغالي عام 1975.

انتُخب البابا لاوون الرابع عشر في أيار/مايو 2025، واعتمد في الأشهر الأولى من حبريته مواقف أكثر تحفظا من سلفه الأرجنتيني البابا فرنسيس (2013-2025)، إلا أنه تخلى أخيرا عن تحفظه وتبنى أسلوبا أكثر حزما، وذلك بعد أيام فقط من تعرضه لانتقادات لاذعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يُعرّف نحو 44% من سكان أنغولا، أي ما يُقارب 15 ملايين نسمة، أنفسهم بأنهم كاثوليك، وفق تعداد عام 2024 في هذه الدولة الواقعة جنوب القارة الإفريقية التي شهدت حربا أهلية اندلعت عقب الاستقلال واستمرت حتى2002.

وقالت هيلينا ماريا ميغيل، وهي مديرة موارد بشرية تبلغ 40 عاما “الأمر أشبه بزيارة إلهية لنا، لذا لا يسعنا إلا أن نستقبله بأذرع مفتوحة. إفريقيا وأنغولا ممتنتان. إنه شعور عظيم لا أجد الكلمات لوصفه”.

– ذكاء اصطناعي وفساد –

على الرغم من اعتماد اقتصادها المفرط على تقلبات أسعار النفط، والفساد المستشري الذي طال عائلة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس (1979-2017)، تواصل البلاد سياسة الاستثمار في البنية التحتية.

كما تستضيف أنغولا مشروع ممر لوبيتو الإقليمي الذي سُمّي على اسم ميناء أنغولي على ساحل المحيط الأطلسي، والذي تمرّ عبره المعادن المستخرجة من جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا المجاورتين، والمنقولة بالسكك الحديد، تمهيدا لنقلها.

وخلال زيارته للكاميرون، دافع البابا لاوون الرابع عشر عن مناهضة الظلم الاجتماعي، منددا بـ”أولئك الذين يواصلون، باسم الربح، الاستيلاء على القارة الإفريقية لاستغلالها ونهبها”.

وأطلق البابا رسالة سلام في شمال غرب البلاد الناطق باللغة الإنكليزية والذي يشهد صراعا انفصاليا.

كما حذر الجمعة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتأجيج “الاستقطاب والصراع والخوف والعنف”، وحض الشباب على “خدمة بلادهم” بدلا من الهجرة.

وفي أنغولا، تضم لواندا مطارا دوليا حديثا. وعلى امتداد الطريق الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا ويربط المطار بمركز المدينة، يمكن لسائقي السيارات أن يلمحوا، بين مناورات التجاوز الخطيرة، لوحات إعلانية ضخمة ترحّب بزيارة البابا.

– “احتياجات الشباب” –

تأتي زيارة البابا في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة بنغيلا الساحلية منذ أوائل نيسان/أبريل، مخلفةً نحو 50 قتيلا، وبعد أقل من عام على القمع الدامي للاحتجاجات ضد غلاء المعيشة والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل واعتقال المئات.

وقال أنطونيو ماسايدي، وهو عامل تركيب يبلغ 33 عاما “هناك معاناة كبيرة وفقر مدقع في أنغولا. آمل أن يرى البابا بنفسه احتياجات الشباب هنا”.

الأحد، أي بعد يوم من وصوله إلى لواندا ولقائه الرئيس جواو لورينسو، من المقرر أن يُقيم البابا لاوون الرابع عشر قداسا ضخما في الهواء الطلق على مشارف العاصمة.

ثم يتوجه إلى قرية موكسيما التي تبعد حوالى 130 كيلومترا جنوب شرق لواندا، حيث أصبحت كنيسة تعود للقرن السادس عشر واحدا من أهم مواقع الحج في جنوب القارة الإفريقية.

ويتوجه البابا الاثنين إلى ساوريمو، التي تبعد أكثر من 800 كيلومتر من العاصمة، قبل أن يغادر البلاد في اليوم التالي.

ثم يتوجه رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1,4 مليار شخص حول العالم، جوا إلى غينيا الاستوائية، المحطة الأخيرة من جولة إفريقية يجتاز خلالها 18 ألف كيلومتر بدأها في الجزائر.

