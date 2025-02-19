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البابا لا يزال في المستشفى بسبب التهاب رئوي ويتنفّس من دون مساعدة

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أفاد مصدر في الفاتيكان الأربعاء، بأنّ البابا فرنسيس الذي أثار دخوله المستشفى قلقا، يعاني من التهاب رئوي لكنّه يتنفّس من دون مساعدة ويمكنه الوقوف، كما أنّ قلبه “صامد بشكل جيد للغاية”. 

وخضع البابا الذي دخل المستشفى في روما الجمعة، لفحص للصدر الثلاثاء كشف عن إصابته بالتهاب رئوي في كلا الرئتين، بينما يستمرّ في إظهار وضع سريري “معقّد” يتطلّب “علاجا دوائيا إضافيا”، وفقا لأحدث نشرة صحية عنه.

وأُصيب البابا الذي يعاني من هشاشة الجهاز التنفسي والذي أُجريت له عملية استئصال الفص العلوي من رئته اليمنى في شبابه، “بعدوى متعدّدة الميكروبات، في سياق توسع القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية”.

وأثار الإعلان مساء الثلاثاء عن هذا الالتهاب الرئوي – وهو عدوى تصيب أنسجة الرئة ومن المحتمل أن تكون قاتلة – مخاوف جديدة على صحة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي يعاني من تدهور حالته جراء جدول أعماله المزدحم.

وسعى الفاتيكان الأربعاء إلى طمأنة العموم بشأن حالة البابا الصحية. وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني للصحافيين إنّ البابا “أمضى ليلة هادئة واستيقظ وتناول وجبة الإفطار”. 

كذلك، أفاد مصدر في الفاتيكان بأنّ البابا يمكنه الوقوف والجلوس على كنبة، مضيفا أنّه يتنفّس من دون مساعدة. ولكنّه لم يستبعد أن يحتاج أحيانا الى تزويده الاكسيجين.

كمك/ناش/ب ق

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