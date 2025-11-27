البابا ليو يصل إلى تركيا في أولى رحلاته الخارجية

من جوشوا ماكيلوي

أنقرة (رويترز) – وصل البابا ليو بابا الفاتيكان يوم الخميس إلى تركيا، وهي أول محطة في أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه البابوية، ومن المتوقع أن يوجه خلال الزيارة نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط ويحث على الوحدة بين الكنائس المسيحية المنقسمة منذ فترة طويلة.

واختار أول بابا أمريكي تركيا ذات الأغلبية المسلمة لتكون أول وجهة خارجية له للاحتفال بذكرى مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية الأول الذي أقر صيغة قانون الإيمان الذي لا يزال معظم مسيحيي العالم يتبعونها حتى اليوم.

ووصل البابا إلى العاصمة أنقرة بعد الظهر بقليل بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) في زيارة حافلة بالفعاليات تستمر ثلاثة أيام قبل أن يتوجه إلى لبنان.

وستجري متابعة الزيارة عن كثب إذ سيلقي البابا خلالها أول خطاباته خارج الفاتيكان ويزور مواقع ثقافية حساسة.

* اهتمام عالمي بالرحلات البابوية الخارجية

رفرف العلم التركي وعلم الفاتيكان فوق قمرة القيادة أثناء نزول البابا ليو من الطائرة، حيث كان في استقباله وفد تركي برئاسة وزير الثقافة والسياحة.

وفي حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة القادمة من روما، قال ليو إنه يريد استغلال رحلته الأولى للحث على السلام في العالم، وتشجيع الناس من شتى الخلفيات على التعايش معا في وئام.

وقال البابا في بداية الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات “نأمل أن… نعلن وننقل ونظهر مدى أهمية السلام في جميع أنحاء العالم… وأن ندعو جميع الناس للتكاتف، للبحث عن وحدة أكبر ووئام أعظم”.

أصبحت الرحلات الخارجية جزءا أساسيا من مهام الباباوية الحديثة، إذ تجذب اهتمام العالم من خلال لقاءات تحضرها حشود تصل أحيانا إلى الملايين، وخطابات في السياسة الخارجية، ومبادرات دبلوماسية دولية.

وقال ماسيمو فاجولي وهو أكاديمي إيطالي يتابع أنشطة الفاتيكان لرويترز “إنها رحلة مهمة للغاية لأننا لا نعرف الكثير حتى الآن عن وجهات نظر ليو الجيوسياسية، وهذه هي أول فرصة كبيرة له للتعبير عنها”.

* البابا يجتمع مع الرئيس التركي والبطريرك الأرثوذكسي

انتُخب البابا ليو في مايو أيار لخلافة البابا الراحل فرنسيس. وكان ليو مغمورا نسبيا على الساحة العالمية قبل انتخابه، فقد أمضى عقودا مبشرا في بيرو ولم يصبح مسؤولا في الفاتيكان إلا في عام 2023.

وخطط البابا الراحل فرنسيس لزيارة تركيا ولبنان لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

ومن المقرر أن يلتقي البابا ليو ( 70 عاما) مع الرئيس رجب طيب أردوغان ويلقي كلمة أمام القادة السياسيين في العاصمة أنقرة.

وسيتوجه مساء يوم الخميس إلى إسطنبول، مقر البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي لنحو 260 مليونا من المسيحيين الأرثوذكس حول العالم.

ورغم الانقسام بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في عام 1054، فإن الروابط بينهما تعززت عموما في العقود القليلة الماضية.

ويسافر البابا ليو وبرثلماوس يوم الجمعة إلى إزنيق، على بعد 140 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول والتي كانت تعرف باسم نيقية، حيث صاغ رجال الكنيسة الأوائل قانون إيمان نيقية الذي يحدد المعتقدات الأساسية لمعظم المسيحيين اليوم.

ومن المتوقع أن يتحدث ليو باللغة الإنجليزية في خطاباته في تركيا في خروج عن المألوف إذ عادة ما يتحدث الباباوات بالإيطالية في رحلاتهم الخارجية.

وعلى متن الطائرة إلى أنقرة، قدم صحفيان للبابا الأمريكي فطائر اليقطين، وهي من الأطعمة الأساسية في عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي تصادف أيضا يوم الخميس.

* السلام في لبنان

من المتوقع أن يكون السلام موضوعا رئيسيا للبابا ليو خلال زيارته للبنان التي تبدأ يوم الأحد المقبل. وتعيش في لبنان أكبر نسبة من المسيحيين في الشرق الأوسط.

ويوم الأحد الماضي، قتلت إسرائيل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله هيثم علي الطبطبائي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت على الرغم من اتفاق وقف لإطلاق النار المبرم العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني يوم الاثنين إنه يجري اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لضمان سلامة البابا في لبنان، لكنه لم يعلق بشأن التفاصيل.

ويشعر الزعماء في لبنان، الذي يستضيف مليون لاجئ سوري وفلسطيني ويكافح أيضا للتعافي من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، بالقلق من أن تصعد إسرائيل ضرباتها بشكل كبير في الأشهر المقبلة ويأملون في أن تجلب زيارة البابا الاهتمام العالمي إلى البلاد.

(إعداد رحاب علاء ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد وسها جادو)