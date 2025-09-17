The Swiss voice in the world since 1935
البابا ليو يندد بمعاناة الفلسطينيين “غير المقبولة” في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مدينة الفاتيكان (رويترز) – ندد البابا ليو بابا الفاتيكان يوم الأربعاء بالظروف “غير المقبولة” التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وعبر عن تضامنه مع المدنيين وجدد مناشدته لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان “أعبر عن قربي الشديد من الشعب الفلسطيني في غزة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، ويُجبَر بالقوة على النزوح – مرة أخرى – عن أرضه”.

وشنت إسرائيل هجوما بريا كبيرا على مدينة غزة يوم الثلاثاء، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من منازلهم وسط ما وصفه السكان بأنه أعنف قصف خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ودعا البابا مجددا لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر التفاوض. وقال “أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعا فجر سلام وعدالة”.

وكثف البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي وتم انتخابه في مايو أيار، دعواته لوقف الحرب في غزة في الأسابيع القليلة الماضية.

والتقى في وقت سابق من هذا الشهر بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في الفاتيكان. وفي بيان مطول على غير العادة بعد اجتماعهما، قال الفاتيكان إن البابا ليو عبر عن أسفه الشديد “للوضع المأساوي في غزة” خلال لقائه مع هرتسوج.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
