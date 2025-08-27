البابا ليو يوجه “مناشدة قوية” للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة

مدينة الفاتيكان (رويترز) – وجه البابا ليو بابا الفاتيكان “مناشدة قوية” للمجتمع الدولي يوم الأربعاء لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة، ودعا لوقف إطلاق نار دائم والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال البابا في مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان “أطلق مجددا مناشدة قوية… لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت”.

وتابع قائلا “أناشد إطلاق سراح جميع الرهائن، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

(إعداد سلمى نجم ودعاء محمد للنشرة العربية)