البابا من مزار القديس شربل يصلي من أجل السلام في لبنان

8دقائق

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية، حجّ البابا لاوون الرابع عشر الى ضريح القديس شربل، “قديس لبنان” كما يسمّيه كثيرون، متضرعا من أجل إحلال السلام في البلد الصغير الغارق الذي يستقبله بحفاوة.

ووصل رأس الكنيسة الكاثوليكية الى بيروت عصر الأحد، في أول رحلة خارجية منذ انتخابه في أيار/مايو، قال إنه أراد من خلالها أن يكون “رسول سلام” الى المنطقة التي مزقتها الانقسامات والنزاعات.

على طول الطريق المتعرّج المؤدي صعودا الى ضريح القديس شربل في بلدة عنايا الجبلية الواقعة على بعد 54 كيلومترا شمال بيروت، استقبل آلاف المؤمنين البابا الذي وصل على متن سيارة “بابا موبيل”، بالهتافات والزغاريد ونثر الأرز، وفق ما شاهد مصورو وكالة فرانس برس.

ولوح البابا بيديه للمؤمنين الذين انتظروا منذ ساعات الصباح الباكر تحت مطر غزير، رافعين أعلام لبنان والفاتيكان، بينما كانت التراتيل تُبث عبر مكبرات الصوت، وأجراس الدير تُقرع فرحا باستقبال البابا، في اول زيارة لرأس الكرسي الرسولي الى الدير التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.

وفي كلمة ألقاها باللغة الفرنسية قرب ضريح القديس الواقع في دير مار مارون، الذي يشكل محجا لمسيحيين ومسلمين في لبنان، طلب الحبر الأعظم “الشركة والوحدة من أجل الكنيسة” و”السلام من أجل العالم”.

وقال “نطلب السلام بصورة خاصة من أجل لبنان وكل المشرق”.

ووضع البابا قنديلا حمله معه الى ضريح القديس شربل، والذي أوكل لبنان وشعبه الى “حمايته”.

وجال البابا في أنحاء الدير الذي بُني الجزء الأول منه عام 1828، وزار المتحف الذي يضم قطعا مختلفة عائدة للقديس شربل. وقدم الدير هدايا عدة له بينها سراج يدوي للقديس شربل يحوي ذخائره وأول طبعة للمزامير الصادرة عام 1610 من دير مار أنطونيوس قزحيا في شمال لبنان.

وحيا البابا العاملين في الدير الذين بدوا متأثرين للغاية عندما صافح عددا منهم.

وفي الخارج، انتظره الآلاف وبينهم جيهان دكاش التي قالت لفرانس برس “زيارة قداسة البابا اليوم تاريخية الى أرض تتوق دائما الى السلام، وهو يحمل لي ولكل اللبنانيين رسالة رجاء وإيمان” رغم كل الصعوبات.

ويحمل البابا لاوون الرابع عشر في زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء دعوة للوحدة بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم، ورسالة أمل الى شباب ينتظرونه بحماسة، بعدما تضاءل إيمانهم ببلدهم الذي عصفت به الأزمات، وآخرها الحرب الاخيرة التي خاضها حزب الله.

ويعاني لبنان الذي لطالما نُظر إليه على أنه نموذج للتنوع الديني في الشرق الأوسط، منذ عام 2019 من أزمات متلاحقة شملت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر وتدهور الخدمات العامة، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 والحرب الأخيرة التي خاضها حزب الله واسرائيل، ولا تزال البلاد تعاني من تبعاتها.

ودفعت تلك الأزمات عددا كبيرا من اللبنانيين، خصوصا الشباب الى الهجرة.

– “بركة ونعمة” –

قبيل توجهه الى عنايا، انتظر لبنانيون كثر صباحا خروج موكبه من مقر إقامته في السفارة البابوية في حريصا، المشرفة على مدينة جونية الساحلية، بينهم ربة المنزل تيريز درعوني (61 عاما) التي قالت لفرانس برس بفرح “كل الناس تذهب الى روما لرؤية البابا، لكنه جاء الينا”.

وأضافت “هذه أكبر بركة وأكبر نعمة وأمل للبنان”. على بعد أمتار منها، وقفت ياسمين الشدياق أمام منزلها وملامح الفرح على وجهها. وقالت لفرانس برس بينما كان المطر ينهمر بغزارة “فرحون جدا بزيارة قداسة البابا. زيارته ردت البسمة الى وجوهنا”.

واضافت بتأثر “نبتسم جميعنا اليوم بعدما مررنا بصعوبات كثيرة. لكن الحمدلله دائما لدينا أمل ورجاء بالسلام وأمل بأن يبقى لبنان منارة وملتقى للدول”.

وفي خطاب ألقاه في القصر الرئاسي بعيد وصوله الأحد آتيا من اسطنبول، حضّ البابا المسؤولين اللبنانيين الأحد على أن يكونوا “في خدمة” شعبهم “الغني بتنوعه”، وأن يعملوا على تحقيق المصالحة التي “تحتاج الى السلطات والمؤسسات التي تعترف بأن الخير العام هو فوق خير الأطراف”، في بلد يقوم نظامه على توازنات سياسية وطائفية هشة.

ودعا اللبنانيين الى التحلي بـ”شجاعة” البقاء في بلدهم، رغم الصعوبات.

وشدد البابا لاوون الرابع عشر الذي يحظى باستقبال رسمي وشعبي استثنائي في بلد أنهكته الأزمات على أن السلام “هو أن نعرف أن نعيش معا في وحدة وشركة متصالحين مع بعضنا البعض”.

– حوار بين الأديان –

ويلتقي البابا منذ قرابة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر (09,30 ت غ) المئات من الأساقفة والكهنة والعاملين في الكنائس الذين ينتظرونه منذ الصباح مزار سيدة لبنان في حريصا، على أن يلتقي بعدها البطاركة الكاثوليك في مقر إقامته في السفارة البابوية.

وبعد ظهر الاثنين، يتوجه الحبر الأعظم الى ساحة الشهداء في وسط بيروت، حيث يشارك في لقاء مسكوني وحواري بين الأديان، يشارك فيه ممثلون عن غالبية الطوائف، ويتوقع أن يجدد فيه رسائله المؤيدة للوحدة واحترام التنوع الديني، على غرار ما فعله في تركيا.

وتتعايش في لبنان 18 طائفة، رغم حرب أهلية (1975-1990) أودت بحياة عشرات الآلاف من اللبنانيين، وكانت الى حد بعيد، في بعض مراحلها حربا بين مسلمين ومسيحيين.

ويختتم البابا لاوون الرابع عشر يومه بلقاء حاشد مع الشباب في مقر البطريركية المارونية في بكركي، شمال بيروت، حيث سجّل أكثر من عشرة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة، اسماءهم لحضوره وفق المنظمين. وبين هؤلاء أكثر من 500 شاب وشابة يأتون من الخارج.

ويلقي الحبر الأعظم كلمة على مسامع الشباب، ويجيب على اسئلتهم بعد سلسلة عروض وتقديم الهدايا له.

وأعلن لبنان الاثنين والثلاثاء يومي عطلة رسمية بمناسبة الزيارة، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق الطرق وحظر تحليق المسيّرات، وإقفال المحال التجارية في وسط المدينة مساء الاثنين، قبل القداس المقرر صباح الثلاثاء.

بور-كمك-لار/جك