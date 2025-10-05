The Swiss voice in the world since 1935
البابا يأمل أن تحقق خطة غزة “النتائج المرجوة” قريبا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مدينة الفاتيكان (رويترز) – عبر البابا ليو بابا الفاتيكان يوم الأحد عن أمله في أن تؤدي خطة إنهاء الحرب في غزة إلى “النتائج المرجوة” قريبا وأقر باتخاذ خطوات مهمة في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي كلمة قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، طلب البابا ليو من جميع الأطراف المعنية الالتزام بعملية السلام، مشددا على الحاجة الملحة لإنهاء الحرب وإقامة “سلام عادل ودائم”.

وقال البابا للمحتشدين في ساحة القديس بطرس “مؤخرا، وفي ظل الوضع المأساوي في الشرق الأوسط، يجري اتخاذ بعض الخطوات المهمة في مفاوضات السلام، التي آمل أن تؤدي قريبا إلى النتائج المرجوة”.

وتابع “أطلب من جميع المسؤولين أن يلتزموا على هذا الدرب، وأن يوقفوا إطلاق النار، وأن يفرجوا عن الرهائن”.

انتُخب البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي، في مايو أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس، ويتبع نهجا أكثر حذرا من سلفه عند انتقاد الحرب في غزة علنا.

لكن دوره في الدعوة إلى السلام في غزة أصبح أكثر وضوحا منذ أن قصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في يوليو تموز.

وأشاد البابا يوم الثلاثاء الماضي بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة وعبر عن أمله في أن تؤيدها حركة حماس.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

