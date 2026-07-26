البابا يجدد دعوته إلى “الحوار” سبيلا إلى السلام في الشرق الأوسط

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جدّد البابا لاوون الرابع عشر الأحد في مقره في كاستل غاندولفو دعوته إلى التفاوض “لبلوغ حل سياسي منصف” في الضفة الغربية وغزة، وحضّ أطراف حرب الشرق الأوسط على “الحوار والدبلوماسية” للتوصل إلى السلام.

وقال الحبر الأعظم عقب صلاة التبشير الملائكي في مقر الإقامة الصيفي للبابوات في كاستل غاندولفو “أتابع بقلق استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة، والذي حصد في الآونة الأخيرة أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف رأس الكنيسة الكاثوليكية “أُطلق نداء حاراً من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة لبلوغ حل سياسي منصف، يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري”.

وتابع قائلا “أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفا ودمارا، وعرّض للخطر حياة العديد من المدنيين، وسبّب نقصاً في مياه الشرب والتيار الكهربائي”.

وقال “من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتحَ مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة”.

لجم/ب ح/لين