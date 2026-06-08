البابا يحضّ على التحرّك في مواجهة “الدراما المأسوية” للهجرة

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دعا البابا لاوون الرابع عشر إلى استجابة عالمية لـ”دراما” الهجرة “المأسوية” وقال إن تحقيق السلام “ضرورة عالمية ملحّة”، في خطاب غير مسبوق أمام البرلمان الإسباني الاثنين.

ودعا في خطابه إلى اعتماد سياسات تضمن “طرقا آمنة وقانونية” للهجرة وتوفير “الاستقبال الكريم وفرص الاندماج للمهاجرين”.

وقال إن “دراما الهجرة المأسوية… تتحدى ضمير الأمم والأساس الأخلاقي للنظام الدولي اليوم”.

على عكس العديد من حلفائها الأوروبيين، تتبنّى إسبانيا في عهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سياسة للهجرة تعد ليبرالية نسبيا.

لكن الحكومة تواجه ضغوطات بشأن المسألة من “الحزب الشعبي” المحافظ وحزب “فوكس” اليميني المتشدد الذي بات ثالث أكبر قوّة سياسية في البلاد.

وستشمل زيارة البابا إلى إسبانيا التي تستمر سبعة أيام رحلة إلى جزر الكناري حيث سيكرّم ذكرى المهاجرين الذي لقوا حتفهم في البحر أثناء رحلات محفوفة بالمخاطر من إفريقيا.

وبات الأرخبيل الإسباني من بين نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

كما دعا البابا الذي واجه انتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب مواقفه المناهضة للحرب، إلى “الحوار الهادئ” بدلا من خوض النزاعات والسباق من أجل التسلّح في أوروبا وغيرها.

وقال أمام النواب الإسبان إن “الأسلحة يمكن أن تفرض صمتا مؤقتا، لكن لا يمكنها قط أن تبني سلاما حقيقيا ودائما”.

ووقف النواب وصفّقوا للبابا الذي يتزعّم الكاثوليك في العالم (1,4 مليار شخص).

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البابا سيتحدّث في وقت لاحق الاثنين في سفارة الفاتيكان في مدريد مع بعض ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال دين.

وبعد مدريد، سيتوجّه البابا الذي أقام قدّاسا وسط العاصمة الإسبانية الأحد حضره أكثر من 1,5 مليون شخص، إلى برشلونة. وستختتم الزيارة الجمعة في جزر الكناري حيث سينضم إليه سانشيز.

دت/لين/ح س