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البابا يدعو “لاحترام” قوة اليونيفيل في لبنان

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طالب البابا فرنسيس الأحد بـ”احترام” قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وذلك بعدما جُرح خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الاخيرة خلال معارك تدور بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان.

وقال البابا “أنا قريب من كل الناس المعنيين، فلسطين، إسرائيل، لبنان، حيث أطلب احترام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

إلى الآن لم تثمر جهود وقف المعارك في لبنان وغزة.

وقال البابا في ختام صلاة التبشير الملائكي “أدعو مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وإلى مواصلة مسارات الدبلوماسية والحوار من أجل التوصل للسلام”.

وتابع “أصلي من أجل كل الضحايا، من أجل النازحين ومن أجل الرهائن، وآمل أن تنتهي قريبا هذه المعاناة الكبرى التي لا لزوم لها والتي تسببها الكراهية والانتقام”.

وأضاف البابا “أيها الإخوة والأخوات، الحرب وهم. لن تجلب السلام أبدا، ولن تجلب الأمن أبدا، إنها هزيمة للجميع، خصوصا بسبب اعتقاد (الأطراف) أنهم لا يُقهرون. رجاء توقفوا”.

ايد/شي-ود/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية