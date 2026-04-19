البابا يدعو إلى “الأمل” في أنغولا خلال قداس حضره 100 ألف شخص

afp_tickers

4دقائق

ترأس البابا لاوون الرابع عشر قداسا في الهواء الطلق قرب العاصمة الأنغولية لواندا صباح الأحد بحضور نحو 100 ألف شخص، ودعا إلى “الأمل” في اليوم الثاني من زيارته لهذه الدولة الإفريقية حيث تنتشر تفاوتات اقتصادية واجتماعية حادة.

وصل البابا إلى أنغولا، الدولة الناطقة بالبرتغالية، السبت في المحطة الثالثة من جولته الإفريقية التي تشمل أربع دول وتستمر 11 يوما.

وندد البابا أمام السلطات والمجتمع المدني في أول خطاب ألقاه في أنغولا السبت “بالمعاناة” و”الكوارث الاجتماعية والبيئية” الناجمة عن “منطق استغلال” الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد الغنية بالنفط والمعادن.

ويعكس هذا الخطاب أسلوبا أكثر حزما انتهجه البابا منذ بداية جولته الإفريقية، بعد أيام فقط من تعرضه لانتقادات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصباح الأحد، ترأس البابا قداسا في الهواء الطلق في كيلامبا، على بُعد حوالى 30 كيلومترا من لواندا.

وأمضى عدد كبير من المؤمنين ليلتهم في الموقع لحضور القداس صباحا، مرتدين قمصانا تحمل صورة البابا الأميركي أو رافعين أعلام الفاتيكان الصفراء والبيضاء. ولدى وصوله إلى مكان القداس، جال في ممرات الساحة على متن السيارة البابوية وحيا الحشود.

ودعا الحبر الأعظم في عظته إلى “التطلع إلى المستقبل بأمل”.

وقال “بإمكاننا، ونريد، بناء بلد يتجاوز الانقسامات القديمة نهائيا، وتختفي منه الكراهية والعنف، ويُقضى فيه على آفة الفساد بثقافة جديدة من العدالة والتشارك”.

وقال الأب بيدرو تشينغاندو، وهو كاهن أنغولي حضر القداس، لوكالة فرانس برس “تتركز الثروة في أيدي أقلية ضئيلة جدا، وبالطبع، لم تُسهم الحرب التي خضناها (1975-2002) إلا في تفاقم الوضع” في البلاد.

وأضاف “نحن بحاجة إلى ديموقراطية حقيقية، وإعادة توزيع للثروات، وعدالة”.

– “مصالحة وطنية” –

وأمل باتريسيو موسانغا (32 عاما) الذي شارك في القداس مرتديا قبعة بيضاء تحمل صورة البابا لاوون أن يوجه الحبر الأعظم “رسالة أمل للشباب”، وأيضا رسالة تحض على “المصالحة الوطنية، والسلام، والتفاهم بين الثقافات”.

ورأى هذا الرجل الكونغولي الحائز على الجنسية الأنغولية والمقيم في لواندا منذ 10 سنوات أن هذه الرسالة “يمكن أن تخدم إفريقيا برمتها، لأن كل دولة تقريبا تواجه المشاكل نفسها”، لا سيما “نقص فرص العمل” للشباب، ودعا البابا إلى حض المسؤولين على معالجتها.

ولاوون الرابع عشر هو ثالث بابا يزور أنغولا بعد يوحنا بولس الثاني (1978-2005) عام 1992 وبنديكتوس السادس عشر (2005-2013) عام 2009.

وتستمر الزيارة حتى صباح الثلاثاء.

وسيتوجه البابا بعد ظهر الأحد على متن مروحية إلى مزار موكسيما المريمي، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالى 130 كيلومترا عن العاصمة، وتشكل مركزا رئيسيا للكاثوليكية في جنوب القارة الإفريقية.

تقع كنيسة سيدة موكسيما على ضفاف نهر كوانزا، ويزورها حوالى مليوني حاج سنويا، لرؤية تمثال لمريم العذراء المعروفة باسم ماما موكسيما والتي يُقال إنها ظهرت في المكان.

وبحسب البنك الدولي، يعيش حوالى ثلث سكان أنغولا تحت خط الفقر البالغ 2,15 دولار في اليوم.

فال/س ح/خلص