البابا يدعو قادة الطوائف في لبنان الى رفض العنف والاقصاء

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية الى لبنان، دعا البابا لاوون الرابع عشر قادة الطوائف الى رفض العنف والاقصاء، مجددا إيمانه بقدرة اللبنانيين على العيش معا، في البلد القائم على توازنات سياسية وطائفية هشة.

ووصل رأس الكنيسة الكاثوليكية الى بيروت عصر الأحد، في أول رحلة خارجية منذ انتخابه في أيار/مايو، قال إنه أراد من خلالها أن يكون “رسول سلام” الى المنطقة التي مزقتها الانقسامات والنزاعات.

ويحظى البابا لاوون الرابع عشر بحفاوة استثنائية في لبنان، حيث أقيمت له بعيد وصوله الأحد مراسم استقبال رسمية وسط حضور سياسي جامع، وتدفق الآلاف الى الشوارع التي سلكها في اليوم الثاني من زيارته، للترحيب به.

وفي وسط بيروت، حيث اجتمع رؤساء الطوائف المسيحية والمسلمة في لقاء مسكوني وحواري بين الأديان، توجه البابا الى الحاضرين بالقول “أنتم مدعوون الى أن تكونوا بناة سلام، وأن تواجهوا عدم التسامح، وتتغلبوا على العنف وترفضوا الاقصاء وتنيروا الطريق نحو العدل والوئام للجميع بشهادة إيمانكم”.

وقال البابا “في زمن يبدو فيه العيش معا حلما بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكرا بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشّركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن”.

وتابع “إنها رسالة لم تتغير عبر تاريخ هذه الأرض الحبيبة: الشهادة للحقيقة الدائمة بأن المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم كثيرين، يمكنهم أن يعيشوا معا ويبنوا معا وطنا يتحد بالاحترام والحوار”.

ويعدّ لبنان بلدا متعددا الطوائف في منطقة ذات غالبية من المسلمين، حيث يعترف بـ18 طائفة مسيحية وإسلامية بينما ينصّ دستوره على حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية واحترام جميع الأديان والمذاهب.

لكن البلاد شهدت موجات متلاحقة من العنف وتأثرت بنزاعات مجاورة، كان أكبرها الحرب الأهلية (1975-1990) التي أودت بحياة عشرات الآلاف من اللبنانيين، وكانت الى حد بعيد، في بعض مراحلها حربا بين مسلمين ومسيحيين.

وغالبا ما تتخذ الانقسامات السياسية طابعا طائفيا في البلد الذي يقوم نظامه السياسي على محاصصة طائفية وتُوزع فيه المناصب الرئيسية على أساس طائفي.

– السلام للبنان” –

منذ وصوله الى بيروت في زيارة بعنوان “طوبى لفاعلي السلام”، كرر البابا لاوون الرابع عشر تضرعه من أجل تحقيق السلام، ودعا المسؤولين الى أن يضعوا انفسهم في “خدمة” شعبهم الذي استنزفته النزاعات والهجرة.

وفي كلمة ألقاها باللغة الفرنسية قرب ضريح القديس شربل في بلدة عنايا الجبلية الواقعة على بعد 54 كيلومترا شمال بيروت، والذي يشكل محجا لمسيحيين ومسلمين في لبنان، طلب الحبر الأعظم “الشركة والوحدة من أجل الكنيسة” و”السلام من أجل العالم”.

وقال “نطلب السلام بصورة خاصة من أجل لبنان وكل المشرق”.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع الآلاف من اللبنانيين على طول الطريق المتعرّج المؤدي صعودا الى ضريح القديس شربل في دير مار مارون. واستُقبلوا البابا الذي وصل على متن سيارة “بابا موبيل”، بالهتافات والزغاريد ونثر الأرز، وفق ما شاهد مصورو وكالة فرانس برس.

وجال البابا في أنحاء الدير الذي بُني الجزء الأول منه عام 1828، وزار المتحف الذي يضم قطعا مختلفة عائدة للقديس شربل، في أول زيارة لرأس الكرسي الرسولي الى الدير التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.

وفي الخارج، انتظره الآلاف وبينهم جيهان دكاش التي قالت لفرانس برس “زيارة قداسة البابا اليوم تاريخية الى أرض تتوق دائما الى السلام”.

– “لم نفقد الأمل” –

بعد عنايا، توجّه البابا الى مزار سيدة لبنان في حريصا. وعلى وقع التصفيق والتراتيل، شقّ طريقه بين مدرجات البازيليك الفسيحة التي ضاقت بالمئات من الأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين الرعويين، الذين قبّل بعضهم يده وصافحوه بخشوع وحرارة.

واستمع البابا الى شهادات قدّمها عدد من المشاركين عن ظروف عملهم الكنسية والتحديات اليومية التي يواجهونها.

وقال أمامهم في كلمة ألقاها بالفرنسية “تمنحنا الصلاة.. القوة للاستمرار في الرجاء والعمل، حتى عندما يدوي ضجيج الأسلحة من حولنا وتصير متطلبات الحياة اليومية نفسها تحديا”.

وقال الأب طوني الياس (43 عاما) لفرانس برس على هامش مشاركته في اللقاء، آتيا من بلدة رميش الحدودية مع اسرائيل التي تواصل شن ضربات على لبنان “عشنا.. الحرب، لكننا لم نفقد الأمل”.

وأضاف “جاء (البابا) ليؤكد أن ما عشناه لم يكن عبثا ونحن نؤمن أنه يحمل معه رسالة سلام حقيقية، سلام حيّ”.

ويعاني لبنان الذي لطالما نُظر إليه على أنه نموذج للتنوع الديني في الشرق الأوسط، منذ عام 2019 من أزمات متلاحقة شملت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وفاقمت الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل الوضع سوءا، بعدما الحقت دمارا واسعا خصوصا في القرى الحدودية. ولا يزال لبنان يعيش بعد عام من وقف النار تداعيات الحرب.

ودفعت تلك الأزمات عددا كبيرا من اللبنانيين، خصوصا الشباب الى الهجرة.

وقبيل مغادرته صباحا مقر إقامته في السفارة البابوية في حريصا، انتظر لبنانيون كثر خروج موكبه لتحيته، بينهم ربة المنزل تيريز درعوني (61 عاما) التي قالت لفرانس برس بفخر “كل الناس تذهب الى روما لرؤية البابا، لكنه جاء الينا”.

وبعيد وصوله الى بيروت آتيا من اسطنبول المحطة الأولى في زيارته الخارجية، حض البابا المسؤولين اللبنانيين على أن يكونوا “في خدمة” شعبهم “الغني بتنوعه”. ودعا اللبنانيين الى التحلي بـ”شجاعة” البقاء في بلدهم، رغم الصعوبات.

ويختتم البابا لاوون الرابع عشر يومه بلقاء حاشد مع الشباب في مقر البطريركية المارونية في بكركي، شمال بيروت، حيث سجّل أكثر من عشرة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة، أسماءهم لحضوره وفق المنظمين. وبين هؤلاء أكثر من 500 شاب وشابة من المغتربين.

