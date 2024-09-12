البابا يدعو من سنغافورة لإعطاء العمال المهاجرين “أجرا عادلا”

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دعا البابا فرنسيس الخميس إلى دفع “أجور عادلة” للعمّال المهاجرين، أثناء زيارة إلى سنغافورة تشكل المحطة الأخيرة في جولته الطويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال البابا البالغ من العمر 87 عاما في خطاب ألقاه في الدولة الثرية إنّه ينبغي “إيلاء اهتمام خاص.. بحماية كرامة المهاجرين الذين يساهمون بشكل كبير في بناء المجتمع والذين يجب أن يحصلوا على أجر عادل”.

وأتى كلامه أمام ممثلي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وتشكل سنغافورة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة المحطة الأخيرة في جولته في آسيا-المحيط الهادئ التي باشرها في إندونيسيا.

وفي سنغافورة أكثر من 300 ألف عامل مهاجر، معظمهم من بنغلادش والهند والصين. ويساهم هؤلاء العمال، في مقابل أجور زهيدة، ببناء ناطحات السحاب الضخمة والبنى التحتية المتطورة في الجزيرة الثرية.

وندّدت منظمات حقوقية بالطريقة التي تتعامل بها السلطات مع هؤلاء العمال ودعت إلى تحسين ظروفهم المعيشية لمنع تعرضهم لأيّ شكل من أشكال الاستغلال.

وتحسنت ظروف عملهم على مر السنين بفضل اعتماد عقود عمل وتدابير أخرى على ما قال ناطق باسم وزارة العمل في سنغافورة لوكالة فرانس برس مضيفا أن الأجور تحددها قواعد السوق.

ومنذ انتخابه في 2013، برز البابا الأرجنتيني كمدافع شرس عن حقوق المهاجرين واللاجئين، مكررا الدعوات لاستقبالهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقالت عاملة منزلية فيليبينية طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة فرانس برس “أنا سعيدة جدا أن يكون البابا اختار الكلام عن هذا الموضوع”.

وأضافت العاملة البالغة 34 عاما والتي تتقاضى حوالى 450 دولارا في الشهر “حتى لو ولم يرفعوا أجري فأنا سعيدة على أي حال لأن البابا يناضل ويصلي من أجلنا. هو يتعاطف مع الفقراء”.

– “البابا الجامع” –

وبعد الظهر ترأس البابا قداسا في الملعب الوطني في المدينة أمام نحو 50 ألف شخص أتى بعضهم من دول الجوار مثل الهند وفيتنام ووبورما وهونغ كونغ.

ووصل البابا إلى ملعب “سبورتسهاب” في عربة غولف صغيرة وحيا الحشود وباركها وسط الخشوع والتقط صور سيلفي مع بعضهم.

وقال الفيليبينية بينا اونياكو المقيمة في سنغافورة منذ عشرين عاما “يهتم فرنسيس بالبشرية والبيئة برمتها. إنه بابا جامع”.

أتت جنفييف كمالي البالغة 53 عاما من فيجي وقد وصلت الخميس مع ثمانية من أفراد عائلتها لكنها اضطرت إلى البقاء خارج الملعب لعدم توافر بطاقات.

وقالت لوكالة فرانس برس “الحبر ألأعظم على بعد أمتار قليلة لكني سعيدة حتى لو اكتفيت بسماع صوته. الإيمان لا يقوم على الرؤية فقط”.

وخصص استقبال رسمي للبابا صباح الخميس في البرلمان.

وفي خطابه شدد البابا على أهمية المجتمع الذي يستند إلى “العدالة الاجتماعية”.

وسنغافورة التي نالت استقلالها في العام 1965 من أكثر دول آسيا تطورا لا سيما في المجال الصناعي والتكنولوجي.

وتضم غالبية من الصينيين وأقليات كبيرة ماليزية وهندية وأوراسية. ويشكل المسيحيون 19 % تقريبا من عدد السكان الذين يدينون بغالبيتهم بالبوذية.

ولم يتطرق البابا للانتقادات التي تطال الجزيرة بشأن احترام حقوق الإنسان وصرامة نظامها القضائي الذي لا يزال يطبق عقوبة الاعدام.

ورغم مشكلاته الصحية والبرنامج المثقل لهذه الجولة، الأطول والأبعد في حبريته، بدا الحبر الأعظم حتى الآن في وضع جسدي جيد ومبتسما متحديا التوقعات والشكوك حول قدرته على تحمل هذه الرحلة المنهكة.

وتختتم جولة البابا الممتدة على 12 يوما الجمعة بعد رحلة قطع خلالها 33 ألف كيلومتر في أربع دول هي إندونيسيا وبابوا غينيا الجدية وتيمور الشرقية وسنغافورة.

كمك-مبا/غ ر/غد