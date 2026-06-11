البابا يدين “اللامبالاة” تجاه المهاجرين خلال زيارته جزر الكناري

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دان البابا لاوون الرابع عشر الخميس “اللامبالاة” تجاه المهاجرين خلال زيارة إلى جزر الكناري الإسبانية التي تجسّد مخاطر طرق الهجرة غير النظامية القاتلة نحو أوروبا.

وفي اليوم السادس من زيارته إلى إسبانيا التي سلّطت الضوء على معاناة المهاجرين، زار البابا لاوون ميناء أرغينيغوين في جزيرة كناري الكبرى، حيث التقى مهاجرين، وألقى إكليلا من الزهر في البحر تكريما لآلاف الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الأطلسي.

وقال لاوون من الميناء “حتى اليوم، لا تزال الوحوش كامنة في هذه البحار: شبكات إجرامية تستغل اليأس، وتجار بشر يستعبدون النساء والأطفال، وأولئك الذين تسمح لا مبالاتهم بابتلاع الفقراء في دوامة الاستغلال أو النسيان”.

وأضاف “لا يمكن أوروبا أن تدّعي الدفاع عن الكرامة الإنسانية، بينما تعتاد على تحوّل المتوسط والأطلسي إلى مقابر بلا شواهد”، موضحا أن هذه المأساة يجب أن “توقظ ضمير” دول المنشأ والعبور، حيث يفرّ المهاجرون من الفقر والنزاعات ويقعون فريسة شبكات الاتجار بالبشر.

وقضى أو فقد حوالى 1200 مهاجر العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وخلال المراسم المقامة في الميناء، استمع الحضور إلى شهادة امرأة نيجيرية وقعت ضحية للاتجار بالبشر أثناء محاولتها الوصول إلى إسبانيا، لكنها لم تتمكّن من حضور المراسم لأسباب أمنية.

وقالت “كان عليّ أن أختار: أن أعيش في المعاناة، أو أعبر وأخاطر بكل شيء. أن أموت وأنا أحاول أو أن أبقى بلا شيء”، مشيرة إلى أنها أُجبرت على الدعارة في إسبانيا وخُطف طفلها منها.

– “لحظة حاسمة” –

بهذه الزيارة، يحقّق البابا لاوون أمنية سلفه فرنسيس الذي توفي العام الماضي من دون أن يتمكن من القيام بهذه الرحلة إلى الأرخبيل الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا والذي وصل إليه عدد قياسي من المهاجرين تخطى 46 ألفا العام 2024.

وأثارت مواقف لاوون الرابع عشر الداعمة للمهاجرين غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شدّد القيود على الهجرة غير النظامية منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وقال محمد أمجهدي (37 عاما) ممثل المفوضية الإسلامية في إسبانيا، الذي وصل هو نفسه حين كان فتى إلى الكناري في زورق مهاجرين مترهل، متحدثا لوكالة فرانس برس “هذه الزيارة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا في هذا الوقت الدقيق للغاية، وإننا نرى الكنيسة الكاثوليكية أيضا من خلال العمل الجوهري الذي تقوم به من أجل المهاجرين”.

– “رصيف العار” –

اكتسب ميناء أرغينيغوين لقب “رصيف العار” بعدما اضطر أكثر من 3000 مهاجر للنوم في العراء أو في ملاجئ موقتة خلال موجة وصول كبيرة في العام 2020. وخلال مراسم الخميس، رُفعت لافتة كبيرة كُتب عليها “رصيف الأمل”.

ويبدي لاوون الرابع عشر اهتماما كبيرا بمسألة استقبال المهاجرين، إذ سبق أن تطرق إلى هذا الموضوع الإثنين في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسباني.

وتأتي زيارته في وقت تتحرّك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي، في خطوة تتعارض مع الاتجاه الأوروبي العام.

دت-ال/دص-ملك/ب ق