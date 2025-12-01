البابا يصلي من أجل السلام في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى لبنان

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية، تضرّع البابا لاوون الرابع عشر عند ضريح القديس شربل، “قديس لبنان” كما يسمّيه كثيرون، من أجل إحلال السلام في البلد الصغير الذي يستقبله بحفاوة، داعيا القيمين على الكنيسة الى تعزيز حضور الشباب ودورهم مهما كبرت التحديات.

ووصل رأس الكنيسة الكاثوليكية الى بيروت عصر الأحد، في أول رحلة خارجية منذ انتخابه في أيار/مايو، قال إنه أراد من خلالها أن يكون “رسول سلام” الى المنطقة التي مزقتها الانقسامات والنزاعات.

على طول الطريق المتعرّج المؤدي صعودا الى ضريح القديس شربل في بلدة عنايا الجبلية الواقعة على بعد 54 كيلومترا شمال بيروت، استقبل آلاف المؤمنين البابا الذي وصل على متن سيارة “بابا موبيل”، بالهتافات والزغاريد ونثر الأرز، وفق ما شاهد مصورو وكالة فرانس برس.

ولوّح البابا بيديه للمؤمنين الذين انتظروا منذ ساعات الصباح الباكر تحت مطر غزير، رافعين أعلام لبنان والفاتيكان، بينما كانت التراتيل تُبث عبر مكبرات الصوت، وأجراس الدير تُقرع فرحا باستقبال البابا، في اول زيارة لرأس الكرسي الرسولي الى الدير التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.

وفي كلمة ألقاها باللغة الفرنسية قرب ضريح القديس شربل في دير مار مارون، الذي يشكل محجا لمسيحيين ومسلمين في لبنان، طلب الحبر الأعظم “الشركة والوحدة من أجل الكنيسة” و”السلام من أجل العالم”.

وقال “نطلب السلام بصورة خاصة من أجل لبنان وكل المشرق”. وجال البابا في أنحاء الدير الذي بُني الجزء الأول منه عام 1828، وزار المتحف الذي يضم قطعا مختلفة عائدة للقديس شربل.

وقدم الدير هدايا عدة له بينها سراج يدوي للقديس شربل يحوي ذخائره وأول طبعة للمزامير الصادرة عام 1610 من دير مار أنطونيوس قزحيا في شمال لبنان.

وحيا البابا العاملين في الدير الذين بدوا متأثرين للغاية عندما صافح عددا منهم.

وفي الخارج، انتظره الآلاف وبينهم جيهان دكاش التي قالت لفرانس برس “زيارة قداسة البابا اليوم تاريخية الى أرض تتوق دائما الى السلام، وهو يحمل لي ولكل اللبنانيين رسالة رجاء وإيمان”.

– “القوة للاستمرار” –

بعد عنايا، توجّه البابا الى مزار سيدة لبنان في حريصا. وعلى وقع التصفيق والتراتيل، شقّ طريقه بين مدرجات البازيليك الفسيحة التي ضاقت بالمئات من الأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين الرعويين، الذين قبّل بعضهم يده وصافحوه بخشوع وحرارة.

واستمع البابا الى شهادات قدّمها عدد من المشاركين عن ظروف عملهم الكنسية والتحديات اليومية التي يواجهونها.

وقال أمامهم في كلمة ألقاها بالفرنسية “تمنحنا الصلاة.. القوة للاستمرار في الرجاء والعمل، حتى عندما يدوي ضجيج الأسلحة من حولنا وتصير متطلبات الحياة اليومية نفسها تحديا”.

وذكّر البابا المسؤولين عن الكنائس والرعايا بمسؤولياتهم تجاه الشباب. وقال “من الضروري حتى وسط أنقاض عالم يعاني من فشل مؤلم، أن نقدم لهم افاقا حقيقية وعملية للنهوض والنمو في المستقبل”.

وقال الأب طوني الياس (43 عاما) لفرانس برس على هامش مشاركته في اللقاء، آتيا من بلدة رميش الحدودية مع اسرائيل التي تواصل شن ضربات على لبنان “عشنا.. الحرب، لكننا لم نفقد الأمل”.

وأضاف “جاء (البابا) ليؤكد أن ما عشناه لم يكن عبثا ونحن نؤمن أنه يحمل معه رسالة سلام حقيقية، سلام حيّ”.

ويعاني لبنان الذي لطالما نُظر إليه على أنه نموذج للتنوع الديني في الشرق الأوسط، منذ عام 2019 من أزمات متلاحقة شملت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وفاقمت الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل الوضع سوءا، بعدما الحقت دمارا واسعا خصوصا في القرى الحدودية. ولا يزال لبنان يعيش بعد عام من وقف النار تداعيات الحرب.

ودفعت تلك الأزمات عددا كبيرا من اللبنانيين، خصوصا الشباب الى الهجرة.

– “أمل ورجاء” –

وقبيل مغادرته صباحا مقر إقامته في السفارة البابوية في حريصا، انتظر لبنانيون كثر خروج موكبه لتحيته، بينهم ربة المنزل تيريز درعوني (61 عاما) التي قالت لفرانس برس بفخر “كل الناس تذهب الى روما لرؤية البابا، لكنه جاء الينا”.

وعلى بعد أمتار منها، وقفت ياسمين الشدياق أمام منزلها وملامح الفرح على وجهها. وقالت لفرانس برس بينما كان المطر ينهمر بغزارة “زيارته ردت البسمة الى وجوهنا (…) الحمدلله دائما لدينا أمل ورجاء بالسلام وأمل بأن يبقى لبنان منارة وملتقى للدول”.

بعيد وصوله الى بيروت آتيا من اسطنبول المحطة الأولى في زيارته الخارجية، حض البابا المسؤولين اللبنانيين على أن يكونوا “في خدمة” شعبهم “الغني بتنوعه”. ودعا اللبنانيين الى التحلي بـ”شجاعة” البقاء في بلدهم، رغم الصعوبات.

بعد ظهر الاثنين، يحضر الحبر الأعظم لقاء مسكونيا وحواريا بين الأديان في وسط بيروت، يشارك فيه ممثلون عن غالبية الطوائف، ويُتوقع أن يجدد فيه رسائله المؤيدة للوحدة واحترام التنوع الديني.

وتتعايش في لبنان 18 طائفة، رغم حرب أهلية (1975-1990) أودت بحياة عشرات الآلاف من اللبنانيين، وكانت الى حد بعيد، في بعض مراحلها حربا بين مسلمين ومسيحيين.

ويختتم البابا لاوون الرابع عشر يومه بلقاء حاشد مع الشباب في مقر البطريركية المارونية في بكركي، شمال بيروت، حيث سجّل أكثر من عشرة آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة، أسماءهم لحضوره وفق المنظمين. وبين هؤلاء أكثر من 500 شاب وشابة يأتون من الخارج.

وأعلن لبنان الاثنين والثلاثاء يومي عطلة رسمية بمناسبة الزيارة، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق الطرق وحظر تحليق المسيّرات، وإقفال المحال التجارية في وسط المدينة مساء الاثنين، قبل القداس المقرر صباح الثلاثاء.

