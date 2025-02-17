البابا يعاني من “وضع سريري معقد” في المستشفى (الفاتيكان)

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أعلن الفاتيكان الاثنين أن البابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى الجمعة في روما، يعاني “وضعا سريريا معقدا”، ما يستدعي تمديد فترة بقائه في المستشفى.

ويفيد هذا التقرير حول الوضع الصحي للبابا البالغ 88 عاما بأن “نتائج الفحوص التي أجريت في الأيام الأخيرة واليوم أظهرت وجود عدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي أدت إلى تعديل إضافي للعلاج”.

وإذ لم يحدد الفاتيكان موعد خروجه من المستشفى ، إلا أنه أعلن الاثنين أن بقاءه يعني إلغاء مواعيده الأربعاء.

وفي الصباح، أعلن مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني أن البابا “أمضى ليلة هادئة” وكان “في حالة معنوية جيدة”.

أدخل البابا فرنسيس الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من “التهاب متواصل في الشعب الهوائية”.

ويعاني البابا الذي استأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى عندما كان شابا، من صعوبات في التنفس منذ أكثر من أسبوع واضطر للطلب من مساعديه عدة مرات قراءة خطاباته بصوت عالٍ نيابة عنه.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، اضطر إلى إلغاء زيارة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) أيضا بسبب التهاب في الشعب الهوائية.

وعانى في السنوات الأخيرة من آلام في الركبة والورك اضافة إلى التهاب القولون.

وهو يتنقل منذ العام 2022 على كرسي متحرك بسبب آلام متواصلة في الركبة ويتكئ على عصا في المرات القليلة التي يقف فيها.

كمك/الح-ريم/ص ك