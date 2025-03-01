البابا يمضي “ليلة هادئة” بعد أزمة تنفس (الفاتيكان)

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أمضى البابا فرنسيس الذي أُدخل المستشفى منذ أسبوعين للعلاج من التهاب في الرئتين، ليلة هادنة بعد تعرضه لأزمة تنفس، حسبما أعلن الفاتيكان السبت.

وقال الفاتيكان في بيان إن “البابا أمضى ليلة هادئة وهو يستريح”.

وأضاف الكرسي الرسولي أن البابا البالغ 88 عاما وُضع على جهاز تنفس اصطناعي بسبب أزمة تنفس “عرضية” الجمعة.

ونقل مصدر في الفاتيكان عن أطبائه قولهم إن معرفة ما إذا كانت مشكلة التنفس هذه قد أدت إلى تفاقم حالته أم لا ستستغرق 24 إلى 48 ساعة.

وأضاف المصدر أن الحبر الأعظم “ليس خارج الخطر” لكنه “في حالة معنوية جيدة”.

أٌدخل فرنسيس المستشفى في 14 شباط/فبراير بسبب التهاب في الشعب الهوائية لكن حالته تدهورت إلى التهاب في الرئتين.

وحذر خبراء طبيون من أن عمر فرنسيس والمرض التنفسي المزمن الذي يعاني منه يعني أن التعافي المستدام سيستغرق وقتا.

كان البابا، رأس الكنيسة التي تضم قرابة 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، قد خضع لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا وعانى من مشاكل صحية متزايدة في السنوات الأخيرة.

والبابا عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية ويعاني من آلام في الورك والركبة مما اضطره للتنقل بمساعدة كرسي متحرك.

ومع ذلك يواصل فرنسيس العمل من الجناح الخاص بالمستشفى في الطابق العاشر من فندق جيميلي.

كما يجري تمارين التنفس بين الراحة والصلاة، وفقا للفاتيكان.

غلر/غد/ص ك