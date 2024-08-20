البحث مستمر عن رجال أعمال بريطانيين بعد غرق يخت قبالة صقلية

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باشر غواصون محترفون الثلاثاء عملية بحث جديدة عن ستة أشخاص بينهم رجل الأعمال البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش ورئيس “مورغان ستانلي إنترناشونال” وفقد أثرهم بعد انقلاب يخت كانوا على متنه قبالة جزيرة صقلية الإيطالية الإثنين.

كان اليخت “بايزيان” الذي يرفع العلم البريطاني راسيا على بعد حوالى 700 متر عن الميناء قبل فجر الاثنين عندما ضربته زوبعة مائية. وكان على متنه 22 شخصا بينهم 10 من أفراد الطاقم.

وتم إنقاذ 15 شخصا بينهم أمرأة برفقة طفلتها البالغة سنة واحدة فيما عُثر على شخص ميت وما زال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

والثلاثاء، نزل ثلاثة غواصين لمعاينة اليخت الذي غرق إلى عمق نحو 50 مترا.

وكان معظم الأشخاص على متن اليخت من بريطانيا وهم ضيوف لينش الذي كان يحتفل بتبرئته مؤخرا في قضية احتيال ضخمة في الولايات المتحدة، بحسب الإعلام الإيطالي.

وكانت أنجيلا بيكاريس، زوجة لينش، من بين 15 شخصا تم إنقاذهم. لكن رجل الأعمال وابنته هانا البالغة 18 عاما ما زالا مفقودين، بحسب ما أفاد مدير وكالة الحماية المدنية في صقلية سالفو كوتشينا.

كما أن رئيس “مورغان ستانلي إنترناشونال” جوناثان بلومر الذي أدلى بشهادة لصالح لينش مفقود إلى جانب زوجته جودي، وفق ما ذكرت شركة التأمين البريطانية “هيسكوكس” الثلاثاء.

يشغل بلومر أيضا منصب رئيس “هيسكوكس” التي أصدرت بيانا أعربت فيه عن “الصدمة العميقة والحزن” حيال الحادثة.

وذكرت تقارير إعلامية أن كريستوفر موفيلو من شركة “كليفورد تشانس” القانونية والذي مثّل لينش كان أيضا على متن المركب رفقة زوجته.

ولينش رجل أعمال ومستثمر معروف في مجال التكنولوجيا يبلغ من العمر 59 عاما ويُسمى أحيانا بيل غيتس البريطاني.

برّأت محكمة في سان فرانسيسكو لينش مطلع حزيران/يونيو بعدما اتُّهم بعملية احتيال بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة ببيع شركته للبرمجيات “أوتونومي” إلى “هيوليت-باكارد” (إتش بي).

واستُقدم غواصون مدرّبون على العمل في الأماكن الضيّقة من روما وسردينيا في وقت متأخر الاثنين، لكن عملية البحث الليلية الأولى عن الحطام فشلت.

وأفاد جهاز الإطفاء على “إكس” أن “إمكانية الوصول كانت تقتصر على الجسر مع صعوبات بسبب وجود الفرش الذي عرقل المرور”.

وكان اليخت البالغ طوله 56 مترا راسيا قبالة بورتيتشيلو شرق باليرمو عندما هبّت فجأة رياح قوية صاحبتها الأمطار على الساحل.

وقالت الناجية شارلوت غولونسكي العضو في مجلس إدارة “لومينانس”، وهي شركة أسسها لينش، لوكالة “أنسا” للأنباء “كان الأمر فظيعا. ضربت رياح قوية جدا المركب وغرق بعد ذلك بوقت قصير”.

وأشارت إلى أن ابنتها البالغة عاما واحدا سقطت من يدها “لثانيتين” قبل أن تتمكن من الإمساك بها. وأضافت “كان كثيرون يصرخون” في العتمة.

تتشكّل الزوبعة المائية خلال العواصف الرعدية الشديدة عادة من خليط من الرياح والماء فوق مسطح مائي.

وبعد ساعات، هدأ البحر وعثر الغواصون على جثة، يعتقد أنها للطاهي.

كما رأوا جثة داخل المركب الغارق، وفق ما أفاد مصدر مطلع على عملية الإنقاذ.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في الحادثة.

ادي/لين/ص ك