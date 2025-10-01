البحرية الإسرائيلية تأمر أسطول مساعدات غزة بتغيير مساره

القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم الأربعاء إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع سفن أسطول الصمود العالمي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وطلب منها تغيير مسارها.

وجاء في البيان أن البحرية أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشطة ويخرق حصارا بحريا قانونيا، وكررت عرضها لنقل أي مساعدات بسلام عبر قنوات آمنة إلى القطاع الفلسطيني.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)