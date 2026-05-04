البحرية الإيرانية: منعنا سفنا حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز

1دقيقة

دبي 4 مايو أيار (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي عن البحرية الإيرانية القول اليوم الاثنين إنها منعت دخول سفن حربية “معادية” إلى مضيق هرمز، وذلك بإصدار “تحذير سريع وحاسم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد بأن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم الاثنين في مسعى لتحرير السفن العالقة في المضيق، كبادرة إنسانية لمساعدة دول لا علاقة لها بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية في أثناء إبحارها بالقرب من جاسك عند المدخل الجنوبي للمضيق، ما أجبرها على العدول عن محاولة عبوره.

ووجهت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الاثنين عدة تحذيرات لقوات بحرية أجنبية بعدم عبور مضيق هرمز وإلا فستواجه “ردا حاسما”.

(إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية)