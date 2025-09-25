البحرية الإيطالية ستساعد “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة بسفينة واحدة فقط

reuters_tickers

1دقيقة

روما (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإيطالية يوم الخميس إن البحرية الإيطالية ستساعد “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة بسفينة واحدة فقط وليس بسفينتين كما كان مفهوما، مضيفة أن السفينة لن تقوم بأي مهام مرافقة.

وذكرت الوزارة أن الفرقاطة التي أرسلتها يوم الأربعاء بعد ساعات من استهداف الأسطول بطائرات مسيرة وهو في طريقه إلى غزة ستحل محلها سفينة أخرى.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو أمام البرلمان في وقت سابق من يوم الخميس إنه سيتم إرسال الفرقاطة “ألبينو” إلى المنطقة التي أُرسل إليها بالفعل الفرقاطة “فاسان”.

وقالت الوزارة في وقت لاحق إن الفرقاطة “ألبينو” ستحل محل “فاسان”.

ودعا كروزيتو، وهو عضو بارز في حزب “إخوة إيطاليا” الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، الأسطول إلى عدم الإصرار على كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وقال كروزيتو “تعريض حياة البشر للمخاطر في مياه لن يكون من الممكن التدخل فيها للإنقاذ لا معنى له وستترتب عليه مخاطر لا داعي لها”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)