The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البحرية الباكستانية تواكب السفن التجارية بسبب التوترات في الخليج

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أطلقت البحرية الباكستانية عملية لمواجهة التهديدات المتعددة الأبعاد التي تواجه الملاحة والتجارة البحرية، في ظل المخاوف بشأن إمدادات الوقود نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأعلن الجيش في وقت متأخر من مساء الاثنين أن سفن البحرية تواكب السفن التجارية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة الوطنية وأمن خطوط الملاحة البحرية.

وتعتمد باكستان التي تشترك في حدود مع إيران في جنوب غرب البلاد، على النفط والغاز من الخليج، وقد رفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بنحو 20% يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى ازدحام شديد في محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.

وكشف رئيس الوزراء شهباز شريف مساء الاثنين عن حزمة من إجراءات التقشف لترشيد استهلاك الوقود، بما يشمل إغلاق المكاتب الحكومية ليوم واحد أسبوعيا، وإلزام 50% من الموظفين بالعمل من بُعد.

كما أُمرت المدارس بالإغلاق لمدة أسبوعين.

وأكد الجيش على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن خطوط الملاحة البحرية، نظرا إلى أن 90% من تجارة باكستان تتم عبر البحر.

وأضافت البحرية أنها “على أهبة الاستعداد التام للاستجابة للتحديات الأمنية البحرية المستجدة”، من دون الخوض في التفاصيل.

سما/جك/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية