البحرين تندد بهجمات إيرانية على أراضيها

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

27 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تندد بما وصفتها بهجمات إيرانية بطائرات إيرانية مسيرة على أراضيها اليوم السبت مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وإذ تستنكر الوزارة هذا العدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام”.

وأعلنت إيران في وقت سابق أنها شنت غارات على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة، دون تحديد طبيعتها أو مواقعها.

(تغطية صحفية أيمان أبو حصيرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)