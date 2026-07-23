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البرازيل تسعى لإيجاد أسواق أخرى بعد إعلان التعرفة الأميركية الجديدة على بعض المنتجات

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء إن بلاده ستسعى لإيجاد أسواق أخرى ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة على بعض منتجاتها.

ودخلت الرسوم حيز التنفيذ الأربعاء بعدما اتهمت واشنطن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بممارسات تجارية غير عادلة، وهي اتهامات تصفها البرازيل بأنها غير صحيحة.

وقال لولا أثناء إعلانه برنامجا ائتمانيا جديدا لدعم القطاعات المتضررة من الرسوم الإضافية “لن نقف مكتوفي الأيدي نبكي على منتجات لم نبعها لهم، لأننا سنبحث عن مشترين آخرين”.

وفي البداية، هدد لولا بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة من مبدأ المعاملة بالمثل، لكن نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكامين تبنى نبرة مختلفة الثلاثاء واستبعد خيار الرد بالمثل.

وصرح لولا الأربعاء “لن ننسحب من طاولة المفاوضات. هم الذين لا يريدون التفاوض”.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط والتأثير على الانتخابات في أميركا اللاتينية، فيما تتحول الرسوم الأخيرة المفروضة على البرازيل إلى نقطة خلاف رئيسية في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.

وسيواجه لولا السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف لترامب ويمضي حاليا عقوبة بالسجن إثر إدانته بمحاولة تنفيذ انقلاب.

جسس/الح/ملك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية