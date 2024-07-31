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البرازيل تعتزم استثمار 4,1 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

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تعتزم البرازيل استثمار 4,1 مليارات دولار بحلول عام 2028 في الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير “كمبيوتر خارق” من صنعها، بحسب خطة قُدمت إلى الرئيس البرازيلي الثلاثاء.

وقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر خُصص لهذه المسألة في برازيليا إن “وثيقة للذكاء الاصطناعي، من توقيع علماء برازيليين، تمثل خطوة مهمة للبلاد. يجب على البرازيل أن تتعلم التحليق”.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الهدف من هذه الخطة يتمثل خصوصاً في تطوير “واحد من أقوى خمسة أجهزة كمبيوتر عملاقة في العالم”.

وأضافت الحكومة أن البرازيل ترغب أيضا في تطوير نماذج لغوية متقدمة بالبرتغالية، “مع بيانات وطنية تشمل خصائصنا الثقافية والاجتماعية واللغوية”.

وتنصّ هذه الخطة أيضاً على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة مثل الصحة وتعزيز الابتكار في مجال الأعمال، بشكل يتيح للتقنيات الحديثة أن تخدم النسيج الصناعي البرازيلي.

ويؤمل أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة إزالة الغابات والوقاية من الكوارث، في إطار هذا البرنامج.

وستشكل كيفية تنفيذ هذه الخطة وتمويلها موضع نقاش الأسبوع المقبل بين الرئيس اليساري ووزرائه.

لل/جك/رك

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