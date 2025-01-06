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البرازيل تعلن انضمام إندونيسيا إلى مجموعة بريكس

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أعلنت البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس أن إندونيسيا أصبحت عضوا كامل العضوية في التكتل الذي يجمع اقتصادات ناشئة أبرزها الصين والهند وروسيا.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية أن أكبر دولة في جنوب شرق آسيا من ناحية عدد السكان “تتشارك مع الأعضاء الآخرين الرغبة في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتساهم بشكل إيجابي في التعاون داخل الجنوب العالمي”.

تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا خلال قمة بريكس عام 2023 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

تم إنشاء مجموعة بريكس عام 2009 لمواجهة هيمنة الغرب الاقتصادية.

وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام التالي وتبعتها إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العام الماضي.

يعد التعاون بين دول “الجنوب العالمي” وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس التي بدأت رسميا في الأول من كانون الثاني/يناير.

ومن الأهداف بحسب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا “تطوير وسائل الدفع” لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وخلال قمة بريكس الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة قازان في روسيا، أثارت دول المجموعة إمكانية التخلي عن الدولار الأميركي كعملة مرجعية في التبادلات.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دول المجموعة بفرض “رسوم جمركية بنسبة 100%” إذا أنشأت “عملة جديدة لدول بريكس” لتحل مكان الدولار.

ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس هذا العام في تموز/يوليو في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

رس/ليل/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية