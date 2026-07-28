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البرازيل تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية بعد فرض واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة

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بدأت البرازيل الاثنين إجراءات تسوية النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من منتجاتها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “البرازيل قدمت في 27 تموز/يوليو طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في إطار نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية” معتبرة الرسوم الجمركية الأميركية “غير مبررة” وواصفة إياها بأنها “تتعارض” مع قانون التجارة الدولي.

ويُعد تقديم طلب المشاورات الخطوة الإجرائية الأولى ضمن آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهو يمنح الأطراف المتنازعة فرصة للبحث في المشكلة وإيجاد تسوية مرضية دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي.

وإذا لم تفضِ المشاورات إلى حل، يحق للطرف المشتكي المطالبة بإحالة القضية على المسار القضائي حيث تنظر فيها لجنة متخصصة.

وفرضت حكومة دونالد ترامب في تموز/يوليو رسوما جمركية على بعض المنتجات البرازيلية، 25% بسبب ما وصف بممارسات غير عادلة و12,5% بسبب العمل القسري المزعوم.

واتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترامب بمحاولة التأثير على السياسة الداخلية من خلال هذه الرسوم الإضافية، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر والتي سيسعى فيها للفوز بولاية أخرى.

وكانت البرازيل بدأت إجراء مماثلا عام 2025 عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% احتجاجا على ملاحقات قانونية استهدفت الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي كان يحظى بدعم دونالد ترامب. إلا أن جزءا كبيرا من هذه الرسوم التي كان إدواردو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس السابق، من أشد المؤيدين لفرضها، أُلغي.

وسيواجه لولا في الانتخابات الرئاسية ابنا آخر من أبناء جايير بولسونارو، وهو فلافيو ترشح رسميا السبت.

ففب/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية