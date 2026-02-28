البرازيل تندد بالهجمات الجوية على إيران

1دقيقة

ساو باولو 28 فبراير شباط (رويترز) – نددت الحكومة البرازيلية اليوم السبت بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية وعبرت عن قلقها البالغ إزاء العمل العسكري.

وقالت الحكومة في بيان “وقعت الهجمات في خضم عملية تفاوض بين الطرفين، وهي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام وهو الموقف الذي دأبت البرازيل على الدفاع عنه في المنطقة”.

وناشدت حكومة البرازيل جميع الأطراف احترام القانون الدولي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد الأعمال القتالية وحماية المدنيين.

وذكر البيان أن سفارات البرازيل في المنطقة تراقب التطورات، وتولي اهتماما خاصا للجاليات البرازيلية في الدول المتأثرة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )