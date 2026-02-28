The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البرازيل تندد بالهجمات الجوية على إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ساو باولو 28 فبراير شباط (رويترز) – نددت الحكومة البرازيلية اليوم السبت بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية وعبرت عن قلقها البالغ إزاء العمل العسكري.

وقالت الحكومة في بيان “وقعت الهجمات في خضم عملية تفاوض بين الطرفين، وهي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام وهو الموقف الذي دأبت البرازيل على الدفاع عنه في المنطقة”.

وناشدت حكومة البرازيل جميع الأطراف احترام القانون الدولي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد الأعمال القتالية وحماية المدنيين.

وذكر البيان أن سفارات البرازيل في المنطقة تراقب التطورات، وتولي اهتماما خاصا للجاليات البرازيلية في الدول المتأثرة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية