البرتغاليون ينتخبون رئيسهم مع توقع بلوغ مرشّح اليمين المتطرف الجولة الثانية

أدلى البرتغاليون بأصواتهم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات رئاسية قد يخطو بنتيجتها اليمين المتطرف، القوة المعارضة الرئيسية في البلاد، خطوة إضافية إلى الأمام ببلوغ مرشحه الجولة الثانية.

وستُعلن النتائج المتوقعة وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش، علما بأنه من المرتقب صدور نتائج الفرز ليلا.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن أندريه فينتورا، رئيس حزب “شيغا” (“كفى”) اليميني المتطرف قد يتصدر الجولة الأولى، لكن فرص فوز النائب البالغ 43 عاما في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الثامن من شباط/فبراير، ضئيلة للغاية.

بعيد إدلائه بصوته في لشبونة، قال فينتورا إنه “واثق جدا”.

وتابع “لا يمكن إهدار الوقت في الانتقاد والجلوس على الأريكة في يوم دُعينا فيه لاتخاذ قرار”.

وحتى الساعة 16,00 بلغت نسبة المشاركة 45,5 بالمئة من الناخبين المسجلين في البرتغال وفي الخارج وعددهم الإجمالي 11 مليونا. والنسبة أعلى مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2021 في ذروة جائحة كوفيد-19 والتي كان من الأسهل توقّع نتائجها مع تسجيل الممتنعين عن التصويت نسبة قياسية.

بعد أسابيع من الحملات الانتخابية، بدا أن المرشح الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو يتقدم بفارق طفيف على النائب الليبرالي في البرلمان الأوروبي جواو كوتريم فيغيريدو في السباق على المركز الثاني.

ومن بين المرشحين الأحد عشر، وهو عدد قياسي، لا يزال أمام اثنين فرصة للتأهل للجولة الثانية التي سيتنافس خلالها المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات الأحد: لويس ماركيز مينديز من معسكر الحكومة اليميني، وهنريكي غوفيا إي ميلو، العسكري المتقاعد الذي يترشح كمستقل بعد أن قاد بنجاح حملة التطعيم ضد كوفيد.

وسيخلف الفائز المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي انتُخب مرتين في الجولة الأولى.

ومنذ إرساء الديموقراطية في البرتغال، لم تُحسم سوى انتخابات رئاسية واحدة في جولة ثانية، وذلك عام 1986.

– “مرشح الشعب” –

سبق لفينتورا أن خاض الانتخابات الرئاسية في العام 2021 وحصد في ذاك الاستحقاق 11,9 بالمئة من الأصوات أي نحو 500 ألف صوت، ليحتل المركز الثالث بفارق ضئيل عن مرشحة اشتراكية معارضة.

مذاك، حقّق حزبه تقدما مطردا في الانتخابات، إذ فاز بنسبة 22,8% من الأصوات و60 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو، متجاوزا الحزب الاشتراكي ليصبح حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الأقلية برئاسة لويس مونتينيغرو.

وأشارت شركة “تينيو” للتحليلات في تقرير إلى أن “تحقيق اليمين المتطرف نتائج قوية جديدة سيؤكد هيمنته على المشهد السياسي”، وسيشكل فصلا جديدا في “الصراع الدائر داخل اليمين، بين يمين الوسط التقليدي واليمين المتطرف الصاعد”.

واختتم فينتورا الذي يقدّم نفسه على أنه “مرشّح الشعب” حملته الانتخابية بمطالبة أحزاب اليمين الأخرى بعدم “عرقلة” فوزه في جولة إعادة محتملة ضد مرشح الحزب الاشتراكي.

– دعوة “للديموقراطيين” –

من جهة أخرى، لعب المرشح الاشتراكي أنتونيو جوزيه سيغورو البالغ 63 عاما والمتجذر بقوة في الوسط، ورقة المرشح الوفاقي والمعتدل، مقدما نفسه كمدافع عن الديموقراطية والخدمات العامة في مواجهة “التطرّف”.

وقال سيغورو لدى إدلائه بصوته في كالداس دي رينيا حيث مقر إقامته “أثق بالحس السليم لدى البرتغاليين”.

في لشبونة، قال ألكسندر ليتاو وهو عالم أحياء يبلغ 50 عاما، إنه اختار التصويت لليسار، معتبرا أن البلاد تشهد “انزلاقا شديد السلبية نحو اليمين المتطرف”، ومعربا عن “قلقه البالغ” حيال ذلك.

وقالت إيرينا فيريستريوارو، وهي ناخبة تبلغ 33 عاما من أصول رومانية “نحن الشباب لسنا راضين عن بلدنا”. واعتبرت أن الشعبية المتزايدة لفينتورا تشكل “جرس إنذار” للبرتغال.

لدى إدلائه بصوته في لشبونة، قال جوزيه ألكسندر، وهو عامل مصنع يبلغ 59 عاما إن “الشخص الذي يُثير إعجابي أكثر من غيره هو الأميرال (هنريكي غوفيا إي ميلو). أما الآخرون فهم مرشحون مرتبطون بأحزاب سياسية، ولا يسعون إلا للدفاع عن مصالحهم الشخصية”.

يُنتخب رئيس البرتغال بالاقتراع العام، ولا يملك صلاحيات تنفيذية، لكن يُمكن الاستعانة به للقيام بدور تحكيمي في زمن الأزمات، إذ لديه الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

