البرتغال استقبلت 26,5 مليون سائح في 2023

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استقبلت البرتغال 26,5 مليون سائح أجنبي العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، يمثل قفزة بنسبة 19,2 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وزيادة بنسبة 7,7 بالمئة مقارنة بالعام 2019 وهي السنة المرجعية التي سبقت وباء كوفيد-19.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء الاثنين أن 5,7 مليون زائر قدموا من إسبانيا المجاورة التي “ظلت السوق الرئيسي المصدّر للسياح الدوليين” إلى البرتغال بحصة قدرها 25,2 بالمئة.

وحل البريطانيون والفرنسيون بعد الإسبان، إذ زار نحو 3 ملايين شخص البرتغال من كل من الجنسيتين.

وتمثل السياحة حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال التي شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2,3 بالمئة في العام 2023 هو من بين الأقوى في الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا خصوصا بالصادرات.

ويتوقع أن يبلغ النمو 1,5 بالمئة هذا العام، و1,9 بالمئة العام المقبل، وفقاً لأرقام نشرتها الحكومة اليمينية المعتدلة في منتصف نيسان/أبريل.

من جانبه، توقع بنك البرتغال نموًا بنسبة 2 بالمئة هذا العام و2,3 بالمئة في العام 2025.

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