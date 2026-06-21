البرتغال تعتزم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في قطاعات اقتصادية استراتيجية

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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، المنتمي إلى يمين الوسط، الأحد رغبته في إطلاق صندوق سيادي يتيح للدولة الاستحواذ على حصص في قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وقال مونتينيغرو خلال تجمّع لحزبه الاشتراكي الديموقراطي في أناديا في وسط البرتغال إنّ “الهدف هو امتلاك حصص كبيرة في شركات استراتيجية لتنمية البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود”.

وأوضح أن هذا الصندوق يمكنه الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة، وربما في المصارف والاتصالات وإدارة البنى التحتية للمطارات في حال لم يف أصحاب الامتيازات بالتزاماتهم.

ولم يحدد مونتينيغرو جدولا زمنيا لإطلاق الصندوق، كما لم يتحدث عن حجمه أو تمويله.

تُعدّ الصناديق السيادية أدوات استثمار عامة تُستخدم عادة لإدارة الأصول الحكومية بهدف تحقيق عوائد طويلة الأمد، وغالبا ما تُموَّل من الإيرادات العامة أو فوائض الميزانية.

وكانت إسبانيا أعلنت في كانون الثاني/يناير عن إنشاء صندوق ثروة سيادي لدعم قطاعات مثل الإسكان والأمن القومي، باستخدام أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي كرأس مال تأسيسي.

دس/رك/جك