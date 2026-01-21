البرلمان الأوروبي يلجأ للقضاء لتعطيل تنفيذ الاتفاق مع ميركوسور

وجه البرلمان الأوروبي ضربة الى الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور عبر اللجوء إلى القضاء للنظر في قانونيته، في قرار راوحت ردود الفعل عليه بين الترحيب والتحفظ.

وأيد النواب الاوروبيون الطعن بالاتفاق أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي بغالبية 334 صوتا مقابل اعتراض 324 عضوا وامتناع 11 آخرين عن التصويت.

ومن شأن هذا القرار أن يعطل نظريا تطبيق الاتفاق التجاري مع أميركا الجنوبية لاشهر عدة. ولكن في الانتظار، تستطيع المفوضية الاوروبية تنفيذه في شكل موقت إذا ارادت ذلك.

واعرب المستشار الالماني فريدريش ميرتس، المدافع الاول عن الاتفاق، عن “أسفه” لقرار النواب الاوروبيين، داعيا الى تطبيقه على نحو مؤقت.

في المقابل، رحبت الحكومة الفرنسية بتصويت النواب معتبرة أن البرلمان “عبر عن موقفه بما ينسجم” مع موقفها.

خارج مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، استقبل المزارعون التصويت بهتافات الفرح. وقدر عدد المحتجين بنحو 600 واصلوا التجمع أمام المقر غداة تظاهرة ضمت آلافا من رفاقهم.

ورأى التحالف النقابي الفرنسي FNSEA-JA، وهو أول قوة نقابية زراعية في فرنسا، أن تصويت البرلمان الاوروبي يشكل “انتصارا نقابيا”، محذرا من تطبيق الاتفاق وإن مؤقتا.

واللجوء الى المحكمة يمكن أن يؤخر لعام ونصف عام التصويت الشامل للبرلمان الاوروبي للمصادقة على الاتفاق الذي وُقع مع الارجنتين والبرازيل وباراغواي واوروغواي.

وقعت هذه الدول الأعضاء في تكتّل ميركوسور والاتحاد الأوروبي السبت في باراغواي الاتفاق الذي يقضي بإنشاء إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وذلك رغم مخاوف يبديها القطاع الزراعي في دول أوروبية عدة.

يمثل هذان التكتلان معا 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويضمّان أكثر من 700 مليون مستهلك.

وأجرت المفوضية الأوروبية محادثات بشأن هذا الاتفاق منذ العام 1999 مع الأعضاء المؤسسين لتكتّل ميركوسور.

وشهدت عدة دول في الاتحاد الأوروبي احتجاجات واسعة النطاق ضد الاتفاق، كما عارضته قطاعات كبيرة من المجتمع المدني في دول ميركوسور.

