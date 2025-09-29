البرلمان الإسرائيلي يرفع عجز الميزانية المستهدف في 2025 إلى 5.2% من الناتج المحلي
القدس (رويترز) – أقر البرلمان الإسرائيلي بصورة نهائية يوم الاثنين رفع سقف العجز المستهدف في ميزانية 2025 إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 بالمئة بسبب الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لتمويل الحرب في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن المشرعين صوتوا بأغلبية 55 صوتا مقابل 50 لزيادة الإنفاق بواقع 31 مليار شيقل (9.35 مليار دولار).
(الدولار = 3.3160 شيقل)
(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)