البرلمان الإيراني يقيل وزير الاقتصاد لسوء إدارته لملف الاقتصاد

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان الإيراني قرر يوم الأحد إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي من منصبه بسبب سوء إدارته لملف الاقتصاد وتراجع العملة الوطنية.

وأطاح البرلمان بهمتي خلال تصويت بحجب الثقة بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وتشير مواقع غير رسمية، منها الان جند دوت كوم، إلى أن العملة الإيرانية فقدت على مدى الأشهر الثمانية الماضية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

ويسجل الريال الإيراني حاليا 927 ألفا مقابل الدولار، وذلك مقارنة مع 595500 في أغسطس آب من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نواب بالبرلمان معارضين لهمتي قولهم إنه فشل في منع ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل الدواء والغذاء والإسكان كما أنه غير قادر على السيطرة على سوق الصرف.

وأضافت وسائل الإعلام أن همتي أعطى الأولوية لإنهاء العقوبات الأمريكية على إيران ورفع اسم البلاد من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وعارض ذلك نواب يعتقدون أن على طهران التركيز على “تحييد” العقوبات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أنصار همتي قولهم إن هذا ليس الوقت المناسب لإقالة وزير الاقتصاد لأن إيران لا تزال خاضعة للعقوبات الأمريكية وإن تعيين وزير جديد محله سيفاقم عدم الاستقرار.

ويمثل الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجه حكام إيران الإسلاميين الذين يخشون تجدد احتجاجات ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة الغاضبين من الفقر المتزايد منذ 2017.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حملة “سياسة أقصى الضغوط” التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية أيد 182 عضوا في البرلمان يوم الأحد اقتراح حجب الثقة عن همتي، بينما صوت 89 نائبا ضد هذا الإجراء.