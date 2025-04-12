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البرلمان البريطاني يتبنّى تشريعا لإنقاذ “بريتيش ستيل”

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تبنّى البرلمان البريطاني في جلسة طارئة السبت تشريعا يحول دون إغلاق آخر مصنع في البلاد ينتج الصلب من المواد الخام، ويمكّن الحكومة من وضع اليد على “بريتيش ستيل” المملوكة للصين.

المصنع الواقع في شمال إنكلترا كان على وشك الإغلاق، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحؤول دون زوال أفران الصَّهر وإنقاذ ما تبقى من صناعة الصلب في المملكة المتحدة.

وفي جلسة طارئة عقدت في عطلة نهاية الأسبوع، وافق البرلمان دون معارضة على التشريع التي يتيح إدارة منشأة سكانثورب والتي توظّف آلاف الأشخاص وتنتج الصلب الحيوي للصناعات البريطانية بما في ذلك قطاعي البناء وسكك الحديد.

اعتبرت الحكومة أن أي إغلاق للمصنع يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي لبريطانيا على المدى الطويل، نظرا لتراجع صناعة الصلب في المملكة المتحدة حيث كانت مزدهرة في السابق.

خلال مناقشة النواب التشريع في البرلمان، توجّه ستارمر إلى المنطقة لإخبار عمال الصلب الذين تجمعوا في قاعة في قرية قريبة بأن الإجراء “يصب في المصلحة الوطنية”.

وقال إن هذه الخطوة “غير المسبوقة” تعني أن الحكومة يمكن أن تضمن “مستقبلا للصلب” في بريطانيا.

وشدّد على أن “الأهم” هو أن المصنع بات تحت سيطرة الحكومة و”بات بإمكاننا أن نقرر ما سيحدث، وهذا يعني أن أفران الصَّهر هذه ستبقى قيد التشغيل”.

مصنع سكانثورب في شمال إنكلترا هو الأخير الذي ينتج الصلب من المواد الخام وليس من المواد المعاد تدويرها، بعدما أغلق مصنع بورت تالبوت التابع لشركة “تاتا” فرن الصَّهر التابع له العام الماضي.

وحمّلت شركة “بريتيش ستيل” التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع جزءا من المسؤولية عن الصعوبات التي يواجهها مصنع سكونثورب.

لكم/ود/ح س

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