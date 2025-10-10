البرلمان البيروفي يمهّد الطريق لعزل الرئيسة دينا بولوارتي

صوّت البرلمان البيروفي الخميس على النظر في أربع مذكّرات لعزل الرئيسة دينا بولوارتي، في خطوة تمهّد الطريق أمام إمكانية الإطاحة بها.

وخلال جلسة بُثّت وقائعها مباشرة على التلفزيون، وافق البرلمان بالأغلبية على النظر في مذكرات العزل الأربع التي قدّمتها القوى السياسية الرئيسية ضدّ بولوارتي (63 عاما) بتهمة “الفقدان الدائم للأهلية الأخلاقية”.

وسبق أن نجت بولوارتي من محاولات عدّة لعزلها، لكن هذه المرة يرجّح أن لا تكون النتيجة مماثلة إذ إنّ أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي دعمتها حتى الآن تخلّت عنها.

وفي حال عزلها، فإنّ رئيس البرلمان المكوّن من مجلس واحد والذي يهيمن عليه اليمين واليمين المتطرف، سيتولّى السلطة مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات العامة في نيسان/أبريل 2026.

وتجتاز البيرو منذ سنوات أسوأ فترة اضطراب سياسي في تاريخها الحديث، إذ إنّ البلاد عرفت ستة رؤساء خلال ما يقرب من تسع سنوات.

وبعد وصولها إلى السلطة عقب إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو إثر احتجاجات قمعتها السلطات بعنف وخلّفت ما لا يقلّ عن 50 قتيلا، تعاني بولوارتي من تراجع شعبيّتها بشكل غير مسبوق.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة التظاهرات المناهضة للحكومة في ليما احتجاجا على موجة ابتزاز وجرائم قتل منسوبة إلى الجريمة المنظمة.

