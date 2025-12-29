البرلمان العراقي المنتخب حديثا يعقد أولى جلساته

1دقيقة

بغداد 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – عقد البرلمان العراقي المنتخب حديثا اليوم الاثنين أولى جلساته بعد الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني، مما يفتح الطريق أمام المشرعين لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا له ونائبين في الجلسة، على أن يختار المشرعون بعد ذلك رئيسا جديدا للبلاد في غضون 30 يوما من الجلسة الأولى.

وسيطلب الرئيس بعد ذلك من الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل حكومة، وهي عملية عادة ما تستمر شهورا في العراق.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)