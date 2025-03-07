البرلمان اليوناني يصوت على مقترح بحجب الثقة عن الحكومة بعد كارثة القطار في 2023

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يصوت البرلمان اليوناني الجمعة على مقترح للمعارضة بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية إدارتها لأسوأ كارثة قطارات في البلاد العام 2023 أثارت احتجاجات عارمة.

ولحزب الديموقراطية الجديدة الحاكم بزعامة رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس 156 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو، أي ما يكفي لإفلاته من التصويت المرتقب في ساعة متأخرة الجمعة بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام.

وتجمع قرابة 8000 شخص أمام البرلمان الأربعاء وأكثر من 300 ألف شخص في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي في تظاهرات في الذكرى الثانية للكارثة التي أوقعت 57 قتيلا.

وفرقت الشرطة التظاهرتين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بعدما أشعل المتظاهرون النار في حاويات وألقوا زجاجات حارقة.

ويُتوقع أن تخرج تظاهرة جديدة الجمعة يوم التصويت.

قبيل منتصف ليل 28 شباط/فبراير 2023، اصطدم قطار كان يقلّ أكثر من 350 راكبا ومتّجها من أثينا إلى سالونيكي بقطار شحن على بعد 350 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة، ما أسفر عن مقتل 57 شخصا، معظمهم من الطلاب.

وكان القطاران يسيران في اتّجاهين معاكسين على السكة نفسها لعدة كيلومترات بدون أن يفعَّل أي نظام إنذار.

واعتُبر حينها أن الحادث سببه خلل في الأنظمة والمعدات وخطأ بشري.

وقال زعيم حزب باسوك الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس إن مقترح حجب الثقة قُدم بسبب “عجز الحكومة الذي يرقى إلى مستوى الجريمة”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية اليونانيين يعتقدون أن حكومة اليمين الوسط حاولت التستر على الأدلة حول سبب الحادث.

ورفضت الحكومة الاتهامات لها بأنها وراء “خطة منظمة” لعدم تحميل مسؤولين كبار المسؤولية.

بور-هيك/غد/غ ر