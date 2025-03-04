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البرهان: السودان يدعم المبادرة المصرية العربية بشأن غزة

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القاهرة (رويترز) – قال الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يوم الثلاثاء إن السودان يدعم المبادرة المصرية العربية بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكان القطاع.

وقال البرهان في كلمته أمام القمة العربية غير العادية بالقاهرة “نجتمع اليوم لنؤكد هنا من هذه القمة على الموقف العربي الموحد الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع دعمنا للتحرك الدبلوماسي الفعال للأشقاء في الدول العربية على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف “نعلن دعمنا الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية إلى إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، بما يعزز صمود أهلنا في فلسطين، كما نؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويمكنه من العيش الكريم”.

وتنعقد القمة بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف إقرار خطة مضادة للمقترح الأمريكي ببسط سيطرة الولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين سكانها في دول مجاورة من بينها مصر والأردن.

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