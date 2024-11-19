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البرهان يرفض “التدخل الخارجي” بعد الفيتو الروسي في الأمم المتحدة

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رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الثلاثاء “أي تدخل خارجي”، بعد يوم على استخدام روسيا حق النقض على مشروع قرار  يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.

وفي حديثه خلال مؤتمر اقتصادي في بورتسودان، رفض البرهان “الإملاءات التي تملى علينا لفرض حلول لا نقبلها”، مشيدا بموقف  روسيا “الداعم”.

وأكد البرهان أن “السودان لم يوافق أبدا” على مشروع القرار، واصفا إياه بأنه “معيب ويخدش السيادة السودانية ولا يلبي مطالبنا”.

دعا مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وسيراليون الجانبين إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية” والبدء بمحادثات لوقف لإطلاق النار.

وأصر البرهان أن الجيش لن يفاوض أو يوافق على وقف إطلاق النار دون “انسحاب كامل” لقوات الدعم السريع.

اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

معف/شي/ص ك

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