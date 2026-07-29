البطالة في البرتغال بقيت مستقرة عند نسبة 5,6% الأدنى منذ 2002

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بقيت البطالة في البرتغال في حزيران/يونيو مستقرة عند معدّل 5,6 في المئة المسجّل الشهر السابق، وهو الأدنى منذ شباط/فبراير 2002، وفقا لتقديرات أولية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.

وبلغ عدد العاطلين من العمل في البرتغال الشهر الماضي 316 ألفا، أي من دون تغيير تقريبا عما كان عليه في أيار/مايو، بحسب بيانات الهيئة الإحصائية.

إلاّ أن نسبة بطالة الشباب دون 25 عاما تراجعت بحسب المعهد من 19,8 في المئة في أيار/مايو إلى 18,9 في المئة خلال حزيران/يونيو.

وكان المصرف المركزي البرتغالي رجّح في أحدث توقعاته تسجيل نسبة بطالة قدرها 5,9 في المئة سنة 2026، على أن ترتفع قليلا في 2027 لتبلغ 6 في المئة.

لف/ب ح/ع ش