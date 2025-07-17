البطريركية اللاتينية: مقتل 3 في هجوم إسرائيلي على الكنيسة الكاثوليكية بغزة

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مدينة غزة (رويترز) – قالت البطريركية اللاتينية في القدس يوم الخميس إن قصفا إسرائيليا استهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة العديد.

وذكرت البطريركية، التي تشرف على كنيسة العائلة المقدسة، في بيان أنها “تدين وتشجب بشدة استهداف المدنيين الأبرياء والاعتداء على أحد بيوت العبادة”.

وقالت إن امرأتين ورجلا قتلوا وأصيب آخرون نتيجة لقصف شنه الجيش الإسرائيلي على مجمع الكنيسة. وأضافت “يجب أن تتوقف هذه الحرب البشعة”.

وذكرت في البيان أن الكثيرين كانوا قد نزحوا “إلى كنيسة العائلة المقدسة ليجدوا فيها ملاذا آمنا، يحميهم من أهوال الحرب، لا سيما وقد فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وكرامتهم”.

وأشارت كنيسة العائلة المقدسة في غزة في بيان منفصل إلى سقوط “عدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة”.

وفي برقية تضامن مع القتلى والمصابين، عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن “بالغ حزنه” ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

ووفقا للبرقية الموقعة من الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، عبر البابا عن “أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة”. ولم تتضمن البرقية أي ذكر لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الواقعة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على إكس إنه نتائج التحقيق ستعلن. وأكدت أن إسرائيل لم تستهدف كنائس أو مواقع دينية، وعبرت عن أسفها لما لحق بكنيسة العائلة المقدسة وبالمدنيين من أضرار.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس في وقت سابق إن الأب جبرائيل رومانيللي كاهن الرعية من بين المصابين، مضيفة أن أضرارا لحقت بالكنيسة.

واعتاد الأب رومانيللي، وهو أرجنتيني، إطلاع بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب برسائل ومكالمات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الأب وهو جالس في المستشفى الأهلي في غزة وضمادات تحيط بأسفل ساقه اليمنى.

وحملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إسرائيل مسؤولية الهجوم على الكنيسة.

وقالت في بيان “الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك”.