البطريركية اللاتينية في القدس: لا وفيات مؤكدة جراء الهجوم على كنيسة بغزة

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القدس (رويترز) – قالت البطريركية اللاتينية في القدس في بيان إن أضرارا لحقت بكنيسة الروم الكاثوليك في قطاع غزة جراء غارة عسكرية يوم الخميس، والتي أدت إلى إصابة عدة أشخاص، مضيفة أنه لا توجد وفيات معروفة حتى الآن.

وقال أطباء في المستشفى الأهلي بمدينة غزة في وقت سابق إن امرأتين قتلتا في الغارة التي قيل إن إسرائيل شنتها.

وذكرت البطريركية اللاتينية، التي تُشرف على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، أن الأب جبرائيل رومانيلي من بين المصابين في الهجوم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن حالته.