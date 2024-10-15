البنتاجون: أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ تصل لإسرائيل وستكون جاهزة للعمل قريبا

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واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء إن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل يوم الاثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر “خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل”.

وأضاف “ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية”.