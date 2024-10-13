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البنتاجون: أمريكا تعتزم إرسال منظومة مضادة للصواريخ إلى إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها سترسل منظومة متطورة مضادة للصواريخ إلى إسرائيل مع قوات أمريكية لتشغيلها، في مسعى لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجمات صاروخية شنتها إيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل المنظومة “للدفاع عن إسرائيل”.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر إن نشر بطارية منظومة الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) من شأنه أن يعزز نظام الدفاع الجوي المتكامل لإسرائيل.

وأضاف رايدر في بيان “يأتي هذا في إطار التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من هجمات إيران والجماعات المتحالفة معها”.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة تعرض حياة جنودها “للخطر من خلال نشرهم لتشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية في إسرائيل”.

وفي منشور على منصة إكس قال عراقجي “بذلنا جهودا كبيرة في الأيام القليلة الماضية لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا”.

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل في أبريل نيسان. وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري، أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل وسط تصعيد في القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان. وتم اعتراض الكثير من تلك الصواريخ في الجو ولكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية