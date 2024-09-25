البنتاجون: أمريكا لا تقدم دعما مخابراتيا لإسرائيل في عملياتها في لبنان

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن الجيش لا يقدم دعما مخابراتيا لإسرائيل في عملياتها في لبنان وإن الولايات المتحدة تبذل “ضغوطا شاملة” من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ أيضا إن لا يبدو أنه سيكون هناك توغل بري إسرائيلي وشيك في لبنان، لكنها أحالت الصحفيين إلى إسرائيل لطرح أسئلة عن عملياتها وخططها.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للقوات يوم الأربعاء إن الضربات الجوية في لبنان ستستمر من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وتمهيد الطريق لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.