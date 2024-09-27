البنتاجون: أمريكا لم تتلق إخطارا مسبقا عن الضربة الإسرائيلية في بيروت

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من فيل ستيوارت وإدريس علي

واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا مسبقا عن ضربة إسرائيلية في بيروت، وإن وزير الدفاع لويد أوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت العملية جارية.

كانت هذه أول تعليقات للحكومة الأمريكية بشأن عملية إسرائيلية تحدت دعوات واشنطن لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون “الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية ولم نتلق إخطارا مسبقا”.

وأحجمت سينج عن ذكر ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لأوستن عن العملية وما إذا كانت استهدفت بالفعل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

ورفض البنتاجون التكهن حول ما إذا كان نصر الله لا يزال على قيد الحياة.

وتحدث أوستن وجالانت بينما كان وزير الدفاع الأمريكي يحلق فوق المحيط الأطلسي بعد زيارة إلى لندن.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تجنب تصاعد الأزمة. وحذر أوستن علنا من أن الصراع الشامل بين إسرائيل وحزب الله سيكون مدمرا. وحذر يوم الخميس من مخاطر التصعيد لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا.

وقال أوستن للصحفيين يوم الخميس “نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. إن اندلاع حرب شاملة أخرى قد يكون مدمرا لكل من إسرائيل ولبنان”.

ورفضت سينج تقديم تفاصيل محددة عندما سُئِلت عما قاله أوستن لجالانت بالنظر إلى التأثير المحتمل للضربة الإسرائيلية على جهود واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. لكنها قالت إن وزير الدفاع صريح دائما في محادثاته مع نظيره الإسرائيلي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان عدم الإخطار المسبق من جانب إسرائيل يشير إلى عدم الثقة، قالت سينج “انظروا فقط إلى الاتصالات التي أجراها الوزيران على مدى الأسبوعين الماضيين، فقد كانا يتحدثان بانتظام. أعتقد أنه لو كان هناك أي نوع من ضعف الثقة، فما كنا لنرى اتصالات ومناقشات على هذا المستوى تحدث بشكل متكرر”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة في هجوم هز العاصمة اللبنانية وأطلق سحبا كثيفة من الدخان فوق المدينة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي قوله إن نصر الله كان هو المستهدف بهذه الضربة وإن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان قد أصيب.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لرويترز إن نصر الله على قيد الحياة، كما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه بخير. وقال مسؤول أمني إيراني كبير لرويترز إن طهران تتحقق من وضعه.