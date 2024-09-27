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البنتاجون: أمريكا لم تتلق إشعارا مسبقا عن ضربة إسرائيل في بيروت

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واشنطن (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيلية في بيروت، وإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت العملية جارية.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون “الولايات المتحدة غير ضالعة في هذه العملية ولم نتلق إشعارا مسبقا”.

وأحجمت سينج عن ذكر ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لأوستن عن العملية وما إذا كانت استهدفت بالفعل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

ورفض البنتاجون التكهن حول ما إذا كان نصر الله لا يزال على قيد الحياة.

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