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البنتاجون: أمريكا ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون )إن الولايات المتحدة ليس لها أي صلة بشأن تفجيرات أجهزة اتصال محمولة في لبنان يوم الثلاثاء والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين.

ودعت واشنطن مجددا إلى إيجاد حل دبلوماسي للتوتر بين إسرائيل ولبنان.

وتعهدت جماعة حزب الله اللبنانية بالرد على إسرائيل بعد اتهامها بتفجير أجهزة الاتصال في أنحاء لبنان، مما أثار مخاوف من التصعيد.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي “على حد علمي، لا يوجد أي دخل للولايات المتحدة في هذا الأمر على الإطلاق. مرة أخرى، هذا شيء نراقبه”.

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