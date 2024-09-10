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البنتاجون: أوستن يعبر عن قلقه البالغ لإسرائيل بشأن مقتل مواطنة أمريكية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن عبر لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء عن “القلق البالغ إزاء مسؤولية القوات الإسرائيلية عن الموت غير المبرر والذي حدث دون استفزازات” للمواطنة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي في الضفة الغربية.

وذكر البنتاجون في بيان “حث الوزير الأمريكي الوزير جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي يتبناها الجيش الإسرائيلي في أثناء العمليات في الضفة الغربية”

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية